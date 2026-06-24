Ошибка «Барселоны»: игра Энтони Гордона на ЧМ подверглась резкой критике

После безголевой ничьи сборной Англии с Ганой в групповом этапе чемпионата мира вингер Энтони Гордон оказался в центре резкой критики со стороны общественности и экспертов. Результат 0:0 команды под руководством Томаса Тухеля заставил не только болельщиков, но и специалистов усомниться в целесообразности громкого трансфера Гордона в клуб «Барселона». Об этом сообщает Goal.com.

Гордон, начавший матч в основном составе, провел на поле 65 минут, однако оказался совершенно бессилен в попытках взломать оборону соперника. По сообщению Goal.com, эксперт талкСПОРТ Джейми О'Хара крайне низко оценил действия футболиста. По его мнению, вместо Гордона в стартовом составе должен был выйти Маркус Рэшфорд.

«Гордон сыграл очень плохо. Что бы кто ни говорил, он действовал значительно ниже своего уровня. Маркус Рэшфорд намного сильнее его, и всего за 10 минут после выхода на поле он смог создать три опасных момента. Гордон же ничего не смог противопоставить плотной обороне», — отметил О'Хара.

Выгодная сделка для «Ньюкасл Юнайтед»?

Среди экспертов предметом бурных дискуссий стала не только игра футболиста, но и стоимость его трансфера. Согласно данным, в мае прошлого года «Барселона» заплатила клубу «Ньюкасл Юнайтед» за Энтони Гордона 70 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня всё чаще звучат мнения, что эта сумма не оправдывает себя.

По мнению бывшего футболиста Гэбби Агбонлахора, «Ньюкасл» стал стороной, получившей наибольшую выгоду от этого трансфера. «Будь я на месте руководства «Барселоны», я бы проверил, успели ли высохнуть чернила в контракте. 70 миллионов фунтов за Гордона — это слишком много. Не удивлюсь, если в «Ньюкасле» сейчас смеются над этой сделкой», — сказал Агбонлахор.

Специалист добавил, что Гордон и в прошлом сезоне не мог демонстрировать стабильную игру. В матче с Ганой он не смог применить ни одного неожиданного приема или дриблинга против быстрого защитника. Камеры зафиксировали, что Томас Тухель несколько раз выражал недовольство вялой игрой на фланге.

Теперь болельщики и руководство «Барселоны» всерьез обеспокоены будущим футболиста в чемпионате Испании. Если Гордон не проявит себя в ближайших матчах, эта инвестиция каталонцев может быть расценена как один из самых неудачных ходов на трансферном рынке. Ожидается, что Томас Тухель проведет серьезную ротацию в линии атаки в следующих играх.