12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью

·184·Мир
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью

12 августа текущего года будет наблюдаться редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение. В ходе этого процесса Луна окажется между Солнцем и Землей, закроет его лучи, и в некоторых регионах день на короткое время превратится в темноту.

По данным специалистов, полное затмение будет видно в Гренландии, Исландии, а также в некоторых районах Испании и Португалии. В большей части Европы, Африки и Северной Америки явление будет наблюдаться частично.

Путь затмения охватит территорию протяженностью более 8 тысяч километров. В некоторых местах этот процесс продлится несколько минут, тогда как в других регионах завершится всего за несколько секунд.

Ученые подчеркивают научную важность этого события, отмечая, что оно предоставит возможность изучить внешние слои Солнца и изменения в атмосфере.

В то же время специалисты напоминают, что смотреть на Солнце напрямую опасно, и рекомендуют наблюдать за явлением только с помощью специальных защитных средств.

ГренландияИсландияИспанияПортугалияЕвропа
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