Сработал ли ультиматум Зеленского? В Беларуси отключены ретрансляторы

Специальные ретрансляторы (станции усиления связи), расположенные на территории Беларуси на границе с Украиной и направлявшие российские дроны на цели в Украине, 22 июня внезапно прекратили свою работу. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

Несколькими днями ранее Киев выступил с очень серьезным предупреждением. Как развивались события? Ознакомимся в следующей хронике:

Жесткий ультиматум

19 июня 2026 года

Владимир Зеленский предъявил официальный ультиматум лидеру Беларуси Александру Лукашенко. В нем было выдвинуто требование полностью убрать российские военные ретрансляторы, расположенные в двух приграничных с Украиной областях Беларуси, в течение одной недели времени. В случае невыполнения требования Украина предупредила о принятии ответных мер.

Отключение станций

22 июня 2026 года

Задолго до истечения установленного срока сигнал всех приграничных ретрансляторов неожиданно исчез, и они перестали функционировать.

Демонтированы или просто выключены?

Пока неизвестно, были ли эти устройства полностью демонтированы или просто отключены от сети. По словам Владимира Зеленского, украинская разведка очень внимательно следит за ситуацией и ежедневно получает отчеты.

«Демонтировали их или нет — пока не знаю. Но мы работаем над этим, и я очень внимательно слежу за ситуацией. Факт в том, что ретрансляторы сегодня не работают», — заявил глава Украины.

«Не помогайте Москве адаптироваться к давлению!»

Зеленский подчеркнул, что речь идет не только о станциях управления дронами. На территории Беларуси все еще существуют несколько крупных предприятий, которые активно помогают российской военной агрессии и ее промышленности.

По мнению украинской стороны, такие скрытые цепочки и предприятия позволяют Москве адаптироваться к международным санкциям и политическому давлению. Это, в свою очередь, еще больше отдаляет долгожданный мир в регионе.

Как бы то ни было, отключение опасных устройств вблизи границы Украины стало одним из первых значимых результатов жесткой позиции Киева. Продолжаем следить за тем, как будет развиваться ситуация далее.