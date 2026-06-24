В Пакистане освободили женщину, которую муж держал в плену 12 лет

·10·Мир
В Пакистане освободили женщину, которую муж держал в плену 12 лет

В Пакистане полиция задержала мужчину, который в течение 12 лет держал свою жену и детей в заточении дома, регулярно подвергая их насилию. Об этом сообщила BBC.

Как стало известно, гражданка Франции Сильви Ясмина годами подвергалась физическому и психологическому давлению со стороны супруга. Женщина описала мужчину как крайне жестокого человека.

Одному из сыновей супругов удалось тайно выбраться из дома и сообщить в полицию. После этого правоохранительные органы провели специальный рейд в доме, расположенном в городке Бара провинции Хайбер-Пахтунхва.

Полиция обнаружила Ясмину и пятерых её детей в тесной и крайне ветхой комнате. На их телах были обнаружены многочисленные раны и синяки. В настоящее время женщина и её дети размещены в специальном приюте в городе Пешавар и в ближайшие дни планируют вернуться во Францию.

54-летняя Ясмина рассказала, что семья переехала из Австралии в Пакистан в 2014 году, и с тех пор они были полностью отрезаны от внешнего мира. Ей не разрешали общаться ни с кем, двое старших детей были лишены образования, а трое младших, родившихся в Пакистане, вообще не посещали школу.

«Мы были лишены свободы. Мой муж не заботился о нас как супруг и отец. Он избивал нас каждый день и постоянно оказывал давление. Я верила, что моё будущее разрушено, и боялась, что судьба моих детей тоже будет потеряна», — заявила Ясмина.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенкаВ Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенкаСегодня, 22:48Кот, которого считали самцом, родил котятКот, которого считали самцом, родил котятСегодня, 22:33Неожиданная доброта слона: спас антилопуНеожиданная доброта слона: спас антилопуСегодня, 22:21Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)Скандал в магазине в Испании: потасовка из-за флага (видео)Сегодня, 22:16Сработал ли ультиматум Зеленского? В Беларуси отключены ретрансляторыСработал ли ультиматум Зеленского? В Беларуси отключены ретрансляторыСегодня, 22:12Женщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьмеЖенщина, 133 раза нажавшая на звонок, оказалась в тюрьмеСегодня, 21:47
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение