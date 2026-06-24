В Пакистане освободили женщину, которую муж держал в плену 12 лет

В Пакистане полиция задержала мужчину, который в течение 12 лет держал свою жену и детей в заточении дома, регулярно подвергая их насилию. Об этом сообщила BBC.

Как стало известно, гражданка Франции Сильви Ясмина годами подвергалась физическому и психологическому давлению со стороны супруга. Женщина описала мужчину как крайне жестокого человека.

Одному из сыновей супругов удалось тайно выбраться из дома и сообщить в полицию. После этого правоохранительные органы провели специальный рейд в доме, расположенном в городке Бара провинции Хайбер-Пахтунхва.

Полиция обнаружила Ясмину и пятерых её детей в тесной и крайне ветхой комнате. На их телах были обнаружены многочисленные раны и синяки. В настоящее время женщина и её дети размещены в специальном приюте в городе Пешавар и в ближайшие дни планируют вернуться во Францию.

54-летняя Ясмина рассказала, что семья переехала из Австралии в Пакистан в 2014 году, и с тех пор они были полностью отрезаны от внешнего мира. Ей не разрешали общаться ни с кем, двое старших детей были лишены образования, а трое младших, родившихся в Пакистане, вообще не посещали школу.

«Мы были лишены свободы. Мой муж не заботился о нас как супруг и отец. Он избивал нас каждый день и постоянно оказывал давление. Я верила, что моё будущее разрушено, и боялась, что судьба моих детей тоже будет потеряна», — заявила Ясмина.