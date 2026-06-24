«Бавария» готовит новый контракт для Майкла Олисе: ответ «Реал Мадриду»

·144·Спорт
«Бавария» готовит новый контракт для Майкла Олисе: ответ «Реал Мадриду»

Немецкий клуб «Бавария» готовится предложить своему ведущему атакующему игроку Майклу Олисе беспрецедентный новый контракт, чтобы пресечь трансферные слухи вокруг футболиста. Мюнхенцы планируют резко увеличить зарплату французского вингера, чтобы погасить интерес к нему со стороны «Реал Мадрида». Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Олисе привлек внимание европейских грандов после великолепной игры в Бундеслиге в прошлом сезоне и признания лучшим футболистом года в Германии. Предполагается, что намеки президента «Реал Мадрида» Флорентино Переса о трансфере за 150 миллионов евро касались именно Олисе. По данным Goal.com, руководство «Баварии» решило сохранить свою звезду любой ценой.

Новый контракт и двукратное увеличение зарплаты

По информации известного журналиста Кристиана Фалька, «Бавария» намерена продлить действующее соглашение с Олисе до 2031 года. В настоящее время футболист входит в число игроков со средней зарплатой, и его годовой доход составляет примерно 15 миллионов евро. Согласно новому плану, его зарплата может быть почти удвоена и доведена до 25 миллионов евро.

Это изменение поставит Майкла Олисе в один ряд с самыми высокооплачиваемыми звездами клуба — Гарри Кейном и Джамалом Мусиалой. Как пишет издание Bild, мюнхенский клуб хочет таким образом показать футболисту, насколько он ценен для команды, поскольку в прошлом сезоне он сделал 26 голевых передач во всех турнирах, став главным двигателем атак команды.

Успехи на международной арене

Трансферная стоимость Олисе резко растет не только из-за выступлений за клуб, но и благодаря действиям в составе сборной Франции. Он вновь доказал свою высокую форму, отметившись голевыми передачами в матчах против Ирака и Сенегала в рамках чемпионата мира. Футболист, перешедший из «Кристал Пэлас» за 50 миллионов евро, за короткое время сумел увеличить свою стоимость в несколько раз.

Несмотря на интерес таких клубов, как «Реал Мадрид» и «Пари Сен-Жермен», спортивный директор и руководство «Баварии» внесли Олисе в список непередаваемых игроков. Мюнхенцы хотят закрыть все двери для трансфера, добавив дополнительные годы к максимально допустимому по немецкому законодательству пятилетнему контракту.

Эта стратегия свидетельствует о намерении «Баварии» восстановить свою гегемонию не только в Бундеслиге, но и в Лиге чемпионов в следующих сезонах. Сохранение в составе такого креативного игрока, как Майкл Олисе, послужит поддержанию стабильного атакующего потенциала команды.

БаварияРеал МадридМайкл ОлисеТрансферБундеслига
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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