Xiaomi представила компактную кофемашину Mijia Portable Coffee Machine для поездок

·3·Технологии
Xiaomi представила компактную кофемашину Mijia Portable Coffee Machine для поездок

Компания Xiaomi представила неожиданную новинку для любителей кофе — портативную кофемашину под названием Mijia Portable Coffee Machine. Это устройство позволяет наслаждаться любимым напитком не только дома, но и в автомобиле, на природе или в длительных поездках. Сочетание компактного дизайна и высоких технологических возможностей выделяет её на рынке современных гаджетов. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает сообщает.

по данным ixbt.com, высота новой кофемашины составляет 24,5 сантиметра, а вес — всего 1,05 килограмма. Такие габариты делают устройство очень удобным для переноски в обычном рюкзаке или сумке. Основным техническим преимуществом устройства является мощный насос, способный создавать давление до 20 bar, что гарантирует качество на уровне профессиональных кофемашин.

Сочетание качества и скорости

Mijia Portable Coffee Machine обладает универсальностью: она работает как с молотым кофе, так и со специальными кофейными капсулами. Приготовление одной порции напитка занимает всего 45 секунд, что идеально для пользователей, ценящих свое время. Кроме того, устройство способно готовить как горячие, так и холодные напитки.

При приготовлении холодного кофе предварительный нагрев воды не требуется, что еще больше сокращает время приготовления. Внутренний резервуар для воды имеет объем 140 ml. Этого количества достаточно для одной полноценной чашки кофе. Конструкция легко разбирается, что значительно упрощает процесс мытья и очистки.

Автономность и зарядка

Автономную работу устройства обеспечивают три аккумуляторных элемента емкостью по 2500 mAh каждый. Предусмотрена возможность зарядки мощностью до 45 W через современный порт USB-C. Сообщается, что для зарядки кофемашины с 20% до 80% достаточно примерно 30 минут, а полная зарядка занимает 80 минут.

Учитывая условия путешествий, инженеры Xiaomi создали возможность зарядки устройства с помощью внешнего аккумулятора (Power Bank). Также кофемашина защищена от воды и пыли по стандарту IP55. Это позволяет безопасно использовать её на открытом воздухе или в условиях повышенной влажности.

Ожидается, что на китайском рынке эта новинка поступит в продажу с 25 июня. С учетом первых скидок её цена составит около 85 долларов (594 юаня). Доставка первых покупателей запланирована на 2 июля. Велика вероятность, что этот гаджет вскоре появится и на рынке Узбекистана через неофициальных поставщиков и онлайн-магазины.

XiaomiMijiaКофемашинаГаджетТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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