Дизер запустил функцию Ремикс Лаб: теперь фанаты могут легально создавать ремиксы

Глобальный музыкальный стриминговый сервис Дизер представил свою новую функцию «Ремикс Лаб». Это нововведение позволяет поклонникам творчески перерабатывать (ремикшировать) свои любимые треки. Самое главное, что этот процесс осуществляется с согласия оригинальных исполнителей и правообладателей, а артисты продолжают получать доход с каждого прослушивания. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает сообщает.

В настоящее время многие конкурирующие платформы, включая YouTube и Spotify, делают упор на создание ремиксов с помощью искусственного интеллекта (AI). Однако Дизер предпочел пойти другим путем. По данным иксбт.ком, Ремикс Лаб работает через специальные встроенные инструменты приложения. Пользователи могут изменять темп песни, добавлять эффект «реверб» или полностью обновлять жанр и стиль.

Борьба с искусственным интеллектом и авторское право

Дизер уже давно выступает против чрезмерного распространения искусственного интеллекта в музыкальной индустрии. Недавно платформа внедрила инструмент, который анализирует плейлисты в таких сервисах, как Spotify и Apple Мусик, для выявления треков, созданных AI. Компания входит в число немногих сервисов, которые удаляют подобные треки из своих рекомендаций.

«Этот инструмент для ремиксов позволяет фанатам принимать непосредственное участие в творческом процессе и еще ближе взаимодействовать со своей любимой музыкой», — говорит генеральный директор Дизер Алексис Лантерниер. Он подчеркнул, что все функции разработаны при полном участии артистов и с уважением к их правам, обеспечивая максимальный доход за каждый трек.

На данный момент функция Ремикс Лаб запущена в тестовом режиме во Франции. Пользователи могут перерабатывать произведения известных французских исполнителей, таких как Келине Дион, Алаин Сучон, Алонзо и Ронисиа. В будущем планируется внедрить этот сервис и в других странах.

Новое направление для индустрии

По мнению экспертов музыкальной индустрии, предлагаемая Дизер модель может стать эффективной альтернативой «экспансии» AI. Если проект окажется успешным, ожидается, что и другие стриминговые платформы выберут такой способ взаимодействия с фанатами при сохранении авторских прав.

Кроме того, в рамках Дизер Клуб организуются специальные конкурсы. Авторы лучших ремиксов будут объявлены в начале сентября. Победившие треки попадут в специальный плейлист на платформе Дизер, а авторы будут награждены билетами на мероприятия Дизер Пурпле Дур и эксклюзивными подарками.