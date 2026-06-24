Конфликт между «Атлетико Мадрид» и «Барселоной»: трансфер Хулиана Альвареса стал поводом для скандала

В испанском футболе разгорается очередной крупный конфликт. Генеральный директор «Атлетико Мадрид» Мигель Анхель Хиль Марин подверг резкой критике клуб «Барселона», обвинив каталонцев во лжи и неуважении. Причиной спора стали слухи о трансфере аргентинского нападающего Хулиана Альвареса и неожиданное заявление самого футболиста о своем будущем. Об этом сообщает Goal.com.

Как стало известно, руководство «Атлетико Мадрид» готовится подать официальную жалобу на «Барселону» в ФИФА. По словам Хиль Марина, каталонский клуб вел незаконные переговоры с футболистом, имеющим действующий контракт. По информации Goal.com, мадридцы твердо решили использовать правовые меры для защиты своих интересов.

Жалоба в ФИФА и незаконные переговоры

Хиль Марин внес ясность в ситуацию в интервью информационному агентству ЭФЭ. «Наша задача — защищать интересы «Атлетико Мадрид». Поэтому мы подадим жалобу в ФИФА на «Барселону» за проведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт в защищенный период», — заявил функционер клуба. По его мнению, клуб-соперник распространяет ложную информацию о трансфере, несмотря на недостаточность финансовых возможностей.

Напомним, что летом 2024 года Хулиан Альварес перешел из «Манчестер Сити» в «Атлетико Мадрид» примерно за 81,8 миллиона фунтов стерлингов. Его контракт с клубом рассчитан до 2030 года. Несмотря на это, сам футболист в недавнем интервью намекнул на желание покинуть команду.

Неожиданное заявление Хулиана Альвареса

Находясь в составе сборной Аргентины, Хулиан Альварес в интервью телеканалу ESPN сказал следующее: «Сейчас не самое подходящее время для разговоров, но я не хочу ничего скрывать. Я стараюсь быть честным человеком. Я поговорил с руководством «Атлетико Мадрид». Думаю, что лучший путь для всех — это трансфер. Я хочу осуществить свои мечты».

Эти слова вызвали гнев руководства «Атлетико Мадрид». Хиль Марин выразил глубокое сожаление по поводу этого заявления. Он подчеркнул, что подобные слова было неправильно произносить в день, когда Лионель Месси и сборная Аргентины праздновали победу. Руководитель клуба вновь подтвердил, что Хулиан Альварес является важной частью команды и продавать его они не намерены.

По словам Хиль Марина, «Барселона» лжет не только «Атлетико Мадрид», но и своим собственным болельщикам. Он обвинил каталонцев в том, что они отвлекают общественность, говоря о трансферах, которые не могут осуществить. Уход Альвареса, который в сезоне 2025-26 забил 20 голов и стал лидером команды, станет большой потерей для мадридцев, поэтому клуб не намерен легко его отпускать.