Кот, которого считали самцом, родил котят

Жительница города Измир по имени Айлин столкнулась с неожиданной ситуацией со своим котом по кличке Дженго. Кот, которого в течение года считали самцом, внезапно родил котят.

Пораженная женщина немедленно обратилась к ветеринару. В результате обследований выяснилось, что Дженго родился с очень редким врожденным состоянием — гермафродитизмом (двуполостью).

Специалисты отмечают, что такой случай крайне редок и встречается примерно один раз на 6 миллионов.

Интересно то, что у одного из родившихся котят Дженго наблюдается точно такое же состояние. То есть он также родился двуполым.

Это событие вызвало широкие обсуждения в социальных сетях и привело многих в изумление.