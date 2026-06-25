Из-за пятилетнего ребенка сгорело около 15 iPhone

В китайском городе Шэньчжэнь пятилетний ребенок случайно устроил пожар, в результате которого сгорели десятки мобильных телефонов. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Как стало известно, отец мальчика по имени Пэн управляет магазином мобильных телефонов и хранил некоторые устройства на продажу дома. Инцидент произошел после того, как ребенок увидел искры из неисправного удлинителя и попытался поджечь ими полотенце.

В результате огонь быстро распространился, уничтожив около 30 телефонов. Большинство из них были смартфонами iPhone, а общий ущерб превысил 200 тысяч юаней (примерно 29,5 тысяч долларов).

По словам Пэна, в момент происшествия он спал. Проснувшись от запаха дыма, ему удалось потушить пожар, однако мастерская и часть гостиной серьезно пострадали.

К счастью, ребенок не пострадал. После инцидента отец объяснил сыну, что играть с огнем опасно, и выразил надежду, что подобное больше не повторится.