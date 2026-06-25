Катастрофа воздушного шара в Бразилии: 8 человек погибли

·82·Мир
Катастрофа воздушного шара в Бразилии: 8 человек погибли

В штате Санта-Катарина в Бразилии произошла ужасная трагедия с воздушным шаром, перевозившим туристов. Шар, на борту которого находились 21 человек, загорелся во время полета и упал на землю.

В результате происшествия погибли 8 пассажиров. Еще 13 человек, включая пилота воздушного шара, выжили. По данным местных властей, после инцидента все пассажиры установлены, пропавших без вести нет.

По предварительным данным, пожар начался внутри корзины воздушного шара. По словам пилота, он пытался совершить экстренную посадку и, приблизившись к земле, приказал пассажирам выпрыгивать как можно быстрее.

Поскольку трагедия произошла рядом с медицинским центром, спасательные и медицинские службы прибыли на место происшествия оперативно. В настоящее время специалисты проводят масштабное расследование для установления точных причин катастрофы.

БразилияСанта-Катарина
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Японию потрясло землетрясение магнитудой 7,2 (видео)Японию потрясло землетрясение магнитудой 7,2 (видео)Сегодня, 19:06Северокорейский военный успешно перебежал в Южную КореюСеверокорейский военный успешно перебежал в Южную КореюСегодня, 19:03Из-за пятилетнего ребенка сгорело около 15 iPhoneИз-за пятилетнего ребенка сгорело около 15 iPhoneСегодня, 17:53Колючий костюм для защиты овец от волков вызвал спорыКолючий костюм для защиты овец от волков вызвал спорыСегодня, 16:35Впервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами АфрикиВпервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами АфрикиСегодня, 16:04В небе Лондона появился гигантский драконВ небе Лондона появился гигантский драконСегодня, 16:00
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение