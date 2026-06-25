Катастрофа воздушного шара в Бразилии: 8 человек погибли

В штате Санта-Катарина в Бразилии произошла ужасная трагедия с воздушным шаром, перевозившим туристов. Шар, на борту которого находились 21 человек, загорелся во время полета и упал на землю.

В результате происшествия погибли 8 пассажиров. Еще 13 человек, включая пилота воздушного шара, выжили. По данным местных властей, после инцидента все пассажиры установлены, пропавших без вести нет.

По предварительным данным, пожар начался внутри корзины воздушного шара. По словам пилота, он пытался совершить экстренную посадку и, приблизившись к земле, приказал пассажирам выпрыгивать как можно быстрее.

Поскольку трагедия произошла рядом с медицинским центром, спасательные и медицинские службы прибыли на место происшествия оперативно. В настоящее время специалисты проводят масштабное расследование для установления точных причин катастрофы.