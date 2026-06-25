Вниманию «охотников» за кешбэком: более 123 тысяч граждан попали в «черный список»

·10·Экономика
Вниманию «охотников» за кешбэком: более 123 тысяч граждан попали в «черный список»

Возврат 1% кешбэка с покупок через мобильное приложение «Солик» успел стать повседневной привычкой для многих. Однако для тех, кто пытался обмануть систему, чтобы заработать «легкие деньги», есть неприятные новости.

По сообщению Налогового комитета, в мае некоторые лица за определенную плату приобретали в социальных сетях фиктивные чеки у третьих лиц и регистрировали их, фактически не совершая никаких покупок. Более 123 тысяч граждан были внесены в реестр подозрительных покупателей.

Регистрация фиктивных чеков — противозаконна!

Будьте бдительны, если кто-то предлагает вам «готовые чеки для сканирования и получения кешбэка». Пропуск таких поддельных чеков через приложение считается нарушением закона и, помимо попадания в «черный список», может привести к соответствующей ответственности. Алгоритмы налоговой системы легко выявляют подобные подозрительные действия.

Почему кешбэк находится в «режиме ожидания»?

Иногда даже при честной покупке кешбэк может быть подтвержден не сразу. Причина в этом кроется не в вас, а в предпринимателе:

Если предприниматель, у которого вы купили товар, несвоевременно сдал налоговый отчет, допустил в нем ошибки или имеет налоговую задолженность, ваш кешбэк приостанавливается. Повода для беспокойства нет: как только предприниматель устранит эти недостатки, кешбэк будет подтвержден автоматически.

Внимание: в каких случаях кешбэк вообще не начисляется?

Даже если вы добросовестный покупатель, следует помнить, что в следующих случаях кешбэк не выплачивается. Это строгие правила системы:

Случаи, когда кешбэк не начисляется

1

Если с момента выдачи чека прошло более 10 дней и более

2

При покупке автомобилей, авиа- и ж/д билетов

3

При оплате услуг связи и коммунальных платежей

4

При оказании услуг самозанятыми лицами

5

Когда индивидуальный предприниматель (ИП) или самозанятый выдает чек через цифровую платформу (например, Ксолис Paynet)

6

Если само физическое лицо внесено в реестр подозрительных покупателей

В заключение отметим, что система кешбэка работает только для стимулирования реальных покупок. Остерегайтесь «охоты» за чеками, чтобы не понести ответственность или не оказаться в реестре!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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