В США начато расследование в отношении кофейни узбекистанского предпринимателя

Поводом стало то, что сотрудники кофейни отказались обслуживать политика, поддерживающего Израиль.

Член Палаты представителей Конгресса США Дэн Голдман посетил кофейню Поетика Коффи в Бруклине вместе со своей дочерью. После этого заведение опубликовало в социальных сетях пост с критикой конгрессмена.

В публикации было заявлено, что кофейня не обслуживает расистов, фашистов, гомофобов и лиц, поддерживающих геноцид. Также заведение сообщило, что вернуло 9,82 доллара, которые Голдман заплатил за кофе.

Пост, содержащий фотографию конгрессмена, вызвал широкие дискуссии в социальных сетях.

По словам Голдмана, данный инцидент не требует проведения федерального расследования по гражданским правам.