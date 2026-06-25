В Узбекистане внедряется новая программа по борьбе с раком

Здоровье — высшее благо для человека. В нашей стране был принят важнейший исторический документ по охране здоровья населения, в частности, по профилактике и сдерживанию опасных заболеваний на ранних стадиях. Постановление Президента «О совершенствовании мер по профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний» открывает новую эру в данной области.

Самым важным фактором в борьбе с раком является время. Чем раньше выявлено заболевание, тем выше вероятность сохранения жизни человека. Именно на этот жизненно важный аспект сделан основной упор в новом постановлении.

Основная цель: как изменятся показатели?

Постановлением перед системой здравоохранения поставлены четкие и оцифрованные цели. Отныне охват медицинских обследований будет расширен, а система раннего выявления заболеваний усилена:

60-процентный охват: Показатель целевых медицинских обследований (скрининга) по наиболее распространенным видам рака среди населения (шейки матки, молочной железы, толстой кишки, желудка, предстательной железы и легких) будет доведен минимум до 60 процентов. Целевые показатели стадий выявления заболевания определены в следующей таблице:

Целевые показатели стадий выявления заболевания определены в следующей таблице:

Этапы лечения и выявления Текущий показатель Новая цель Результат 1-2 стадии (Раннее выявление) 30% увеличить до 40% Повышаются шансы на полное выздоровление людей. 3-4 стадии (Позднее выявление) 65% снизить до 55% Значительно сократится количество тяжелых последствий и осложнений.

На основе международных стандартов: запуск национальной программы

С 1 января 2027 года в нашей стране начнет внедряться разработанная при участии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и международных экспертов Национальная программа по борьбе с раком в практическую деятельность.

В рамках данной программы во всех регионах республики будут поэтапно реализованы меры по раннему выявлению и профилактике четырех опасных видов рака:

Рак желудка; Колоректальный рак (рак толстой кишки); Рак легких; Рак предстательной железы.

В чем заключаются приоритетные задачи программы?

Новая система не ограничится только стенами больниц, она охватит все слои общества. Определены следующие ключевые задачи:

Повышение осведомленности людей: Будут усилены разъяснительные работы среди населения о факторах риска развития рака, его первых признаках и методах защиты. Медицинская культура будет повышена, чтобы многие не упустили симптомы болезни.

Совершенствование системы: Будет полностью обновлена цепочка от профилактики заболевания до ранней диагностики и лечения современными методами.

Качественная помощь и жизнь: Будет проведена работа по резкому снижению случаев преждевременной смерти за счет повышения качества медицинской помощи до международного уровня.

Данное постановление является одним из крупнейших шагов на пути к тому, чтобы каждый гражданин нашей страны жил долго и здорово, а медицина стала по-настоящему доступной и качественной для народа.