Дайо Упамекано раскрыл секреты того, как остановить Эрлинга Холанда

·7·Спорт
Дайо Упамекано раскрыл секреты того, как остановить Эрлинга Холанда

Защитник сборной Франции и «Баварии» Дайо Упамекано перед важным матчем против Норвегии в рамках чемпионата мира раскрыл тактический план действий против нападающего соперника Эрлинга Холанда. Ожидается, что эта битва за лидерство в группе I станет одним из самых интригующих противостояний турнира. Об этом сообщает Goal.com сообщает источник.

Хотя французский защитник вместе с Вильямом Салиба уверенно начали турнир, игра против такого форварда, как Эрлинг Холанд, станет для них настоящим испытанием. Норвежский нападающий с начала соревнований забил уже 4 гола и сейчас находится в отличной спортивной форме. В интервью изданию L'Equipe Упамекано подчеркнул, что для остановки такой «машины» потребуется максимальная концентрация на протяжении всех 90 минут.

Тактический подход и физическая борьба

По словам Упамекано, в игре против Эрлинга Холанда всегда должна работать система «двойного контроля». Защитник должен одним глазом следить за владеющим мячом, а вторым — за позицией нападающего соперника. Было отмечено, что Эрлинг Холанд мастерски умеет перемещаться в «слепую зону» защитников.

«В игре с Холандом нужно часто оглядываться через плечо. Он, как и Килиан Мбаппе, обладает взрывной скоростью на первых нескольких метрах. Если вы не предугадаете его движение и позволите принять мяч, остановить его будет почти невозможно. Поэтому его нужно максимально вытеснять на фланги и перекрывать угол удара», — говорит Дайо Упамекано.

Французский защитник отметил, что любит физическую борьбу и что Эрлинг Холанд играет именно в таком стиле. Однако он заявил, что против такого мощного форварда эффективнее бороться не только физической силой, но и грамотным выбором позиции. Упамекано также высоко оценил способность соперника играть спиной к воротам.

Новое противостояние после Лиги чемпионов

Эти две звезды последний раз сталкивались в апреле 2023 года в плей-офф Лиги чемпионов. Тогда в матче между «Манчестер Сити» и «Баварией» норвежский нападающий создал огромные проблемы защитникам. Сделав выводы из того опыта, Упамекано обещает в этот раз действовать более дисциплинированно.

Для справки: матч между Норвегией и Францией может определить судьбу первого места в группе. Франция до этого одержала победу над Сенегалом и сохранила свои ворота «сухими» в игре с Ираком. Остановка Эрлинга Холанда станет главным экзаменом, который покажет, насколько надежна линия обороны «трехцветных».

ФранцияНорвегияЭрлинг ХоландДайо УпамеканоФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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