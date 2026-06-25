Северокорейский военный успешно перебежал в Южную Корею
Военнослужащий северокорейской армии успешно перешел на территорию Южной Кореи. Инцидент произошел в приграничной зоне в центральной части Корейского полуострова.
По сообщению агентства Yonhap, южнокорейские военные обнаружили и взяли под контроль одного северокорейского солдата в ночь на 23 июня.
В официальном заявлении говорится, что военнослужащий был задержан в районе центрального фронта, и в настоящее время компетентные органы изучают все детали происшествия.
По предварительным данным, солдат пересек границу с намерением получить убежище в Южной Корее. Путь его побега и подробности процесса пока не разглашаются.
Известно, что граница между Северной и Южной Кореей считается одной из самых строго охраняемых зон в мире. Между двумя государствами существует демилитаризованная зона, по обе стороны которой расположены дополнительные меры безопасности и буферные зоны.
Эксперты отмечают, что подобные случаи встречаются редко. В связи с этим данное событие вновь привлекло внимание общественности и международного сообщества на Корейском полуострове.
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