Adobe приобрела стартап Топаз Лабс для улучшения видео и изображений

Компания Adobe, абсолютный лидер на рынке программ для графического редактирования, сделала очередной важный шаг в развитии технологий обработки видео и изображений на базе искусственного интеллекта. В целях расширения своей творческой экосистемы компания официально объявила о покупке стартапа Топаз Лабс. Ожидается, что эта сделка откроет перед пользователями Adobe совершенно новые возможности для повышения качества контента. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в новости.

Топаз Лабс более двадцати лет занимается разработкой профессиональных инструментов для улучшения изображений и видео. В прошлом году компания была удостоена престижной премии Эммй за свои инновационные технологии производства. В последние годы стартап представил собственные АИ-модели, такие как Astra для апскейлинга видео и Вондер для ретуши и восстановления деталей фотографий.

Интеграция с искусственным интеллектом и Firefly

По словам представителей Adobe, технологии Топаз Лабс будут интегрированы в АИ-приложение Firefly, а также в другие программы пакета Креативе Cloud. При этом продукты Топаз планируется оставить в качестве независимых сервисов на сайте компании. Это позволит пользователям выполнять высококачественную обработку, не покидая продуктов Adobe.

по данным иксбт.ком, одним из главных достижений Топаз Лабс является технология эффективного запуска тяжелых видеомоделей на GPU (графических процессорах) обычных пользовательских компьютеров. Это поможет Adobe обеспечить более быструю и дешевую работу своих сервисов не только в облачных серверах, но и непосредственно на устройствах пользователей.

Дипа Субраманиам, вице-президент по маркетингу продуктов Adobe Креативе Cloud, отметила, что данное приобретение крайне важно для профессиональных дизайнеров и монтажеров. Теперь они смогут легче решать сложные задачи, такие как уточнение деталей, шумоподавление и восстановление архивных материалов при совмещении реальных кадров с клипами, созданными с помощью AI.

Конкуренция и стратегические цели

В настоящее время Adobe ведет борьбу с такими сильными конкурентами, как Канва и Blackmagic Десигн (владелец ДаВинки Ресолве). Приобретая специализированные стартапы вроде Топаз Лабс, компания стремится защитить своих пользователей от перехода на другие платформы и удержать их в своей экосистеме. Это особенно актуально в условиях растущего спроса на профессиональные инструменты в сфере видеомонтажа.

Многие дизайнеры и видеомонтажеры в Узбекистане уже используют продукты Топаз Лабс, в частности, для апскейлинга низкокачественных видео до формата 4К. Полная интеграция этих технологий в Adobe Премиере Pro или Афтер Эффектс значительно ускорит рабочий процесс и для местных креаторов.

Согласно официальному заявлению компании, все транзакции и процессы интеграции по данной сделке должны быть полностью завершены во второй половине 2026 года. До этого времени обе компании продолжат параллельную разработку своих продуктов.