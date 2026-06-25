Сеть беспилотных трамваев в России расширяется: к экспериментам присоединились новые регионы

·7·Технологии
Сеть беспилотных трамваев в России расширяется: к экспериментам присоединились новые регионы

Минтранс Российской Федерации выступил с инициативой расширения экспериментальных площадок по внедрению беспилотного транспорта в стране. Согласно новому проекту, в Нижегородской и Свердловской областях планируется запуск автономно управляемых трамваев. Это технологическое новшество станет следующим шагом в модернизации системы городского общественного транспорта и снижении рисков, связанных с человеческим фактором. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в новости.

В настоящее время экспериментальный правовой режим (ЭПР) по использованию беспилотных трамваев действует только в Москве и Санкт-Петербурге. Согласно данным, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов, губернаторы двух вышеупомянутых областей направили официальные обращения для участия в этих технологических испытаниях.

Этапы тестирования и меры безопасности

В рамках проекта предусмотрено использование двух категорий автономных трамваев. Транспортные средства первой категории будут передвигаться под контролем водителя-испытателя в кабине. Вторая категория включает полностью автономные режимы под управлением AI без участия человека. Этот метод позволит проверить эффективность работы технологии в городских условиях различной сложности.

В документе определены конкретные показатели для каждого региона. В частности, к третьему году эксперимента в Нижегородской и Свердловской областях трамваи первой категории должны проехать 3 тысячи километров в первом полугодии и 6 тысяч километров во втором полугодии. Для полностью автономных (второй категории) трамваев установлен план пробега не менее 1 тысячи километров во втором полугодии.

Региональное значение и перспективы

Данный проект является не только инновацией в транспортной сфере, но и важным этапом перехода регионов к цифровой экономике. Нижегородская и Свердловская области являются индустриальными центрами с высокой нагрузкой на общественный транспорт. Ожидается, что внедрение автономных систем повысит безопасность дорожного движения и обеспечит строгое соблюдение графика движения транспорта.

Правительство России стремится с помощью этих экспериментов создать в будущем единую правовую и техническую базу для беспилотного общественного транспорта по всей стране. Если испытания пройдут успешно, подобные системы могут быть массово внедрены и в других крупных городах. Это, в свою очередь, послужит фундаментальному изменению городской инфраструктуры.

РоссияТрамвайТехнологииAIИнновации
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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