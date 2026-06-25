В США могут отменить требование о наличии педали тормоза для беспилотных автомобилей

Министерство транспорта США (DOT) предложило внести важные изменения в федеральные правила перевозок. Согласно им, для транспортных средств, предназначенных для полностью автономного управления, может быть отменено обязательство по установке педалей тормоза. Эта инициатива открывает огромные возможности для таких компаний, как Tesla и Zoox, работающих над технологиями самоуправления. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Действующие в настоящее время Федеральные стандарты безопасности моторных транспортных средств (FMVSS) требуют наличия традиционных органов управления в любом автомобиле. Новое предложение делает исключение из этого правила только для машин, управляемых автоматизированными системами. По мнению экспертов, этот шаг значительно ускорит появление роботакси на дорогах США.

Устранение барьеров на пути инноваций

По данным NHTSA (Национального управления безопасностью движения на трассах), эти изменения устранят бюрократические препятствия при производстве транспортных средств с инновационным дизайном. Ранее компаниям требовалось получать специальное разрешение от правительства для тестирования автомобилей без руля или педалей, и количество таких машин было ограничено.

Администратор NHTSA Джонатан Моррисон отметил, что США стоят на пороге технологической революции, и для сохранения лидерства в отрасли необходимо пересмотреть систему регулирования. По его словам, в рамках новой структуры при усилении требований безопасности будут отменены нелогичные и устаревшие ограничения.

Tesla и проект Cybercab

Данное решение особенно важно для компании Tesla под руководством Илона Маска. В последние годы компания активно работает над созданием двухместного автомобиля Cybercab без руля и педалей. Маск неоднократно заявлял о готовности масштабировать эти машины по всей стране при получении федерального разрешения.

В настоящее время Tesla тестирует сервис роботакси в небольших объемах в Остине, штат Техас. Если изначально на водительском сиденье из соображений безопасности находился специалист, то теперь автомобили передвигаются в «беспилотном» режиме. Тем не менее, компания признала, что в чрезвычайных ситуациях или после столкновений управление машинами осуществляется удаленно с помощью операторов.

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, также активна в этой области. В прошлом году они получили временное разрешение для своих специализированных роботакси. Если новые правила вступят в силу, Zoox и другие стартапы смогут применять свои проекты в коммерческих целях в более широком масштабе. Общественность может высказывать свои замечания по данному предложению в течение 30 дней, после чего будет принято окончательное решение.