В США могут отменить требование о наличии педали тормоза для беспилотных автомобилей

·6·Технологии
В США могут отменить требование о наличии педали тормоза для беспилотных автомобилей

Министерство транспорта США (DOT) предложило внести важные изменения в федеральные правила перевозок. Согласно им, для транспортных средств, предназначенных для полностью автономного управления, может быть отменено обязательство по установке педалей тормоза. Эта инициатива открывает огромные возможности для таких компаний, как Tesla и Zoox, работающих над технологиями самоуправления. Об этом сообщает Techcrunch.com сообщает в новости.

Действующие в настоящее время Федеральные стандарты безопасности моторных транспортных средств (FMVSS) требуют наличия традиционных органов управления в любом автомобиле. Новое предложение делает исключение из этого правила только для машин, управляемых автоматизированными системами. По мнению экспертов, этот шаг значительно ускорит появление роботакси на дорогах США.

Устранение барьеров на пути инноваций

По данным NHTSA (Национального управления безопасностью движения на трассах), эти изменения устранят бюрократические препятствия при производстве транспортных средств с инновационным дизайном. Ранее компаниям требовалось получать специальное разрешение от правительства для тестирования автомобилей без руля или педалей, и количество таких машин было ограничено.

Администратор NHTSA Джонатан Моррисон отметил, что США стоят на пороге технологической революции, и для сохранения лидерства в отрасли необходимо пересмотреть систему регулирования. По его словам, в рамках новой структуры при усилении требований безопасности будут отменены нелогичные и устаревшие ограничения.

Tesla и проект Cybercab

Данное решение особенно важно для компании Tesla под руководством Илона Маска. В последние годы компания активно работает над созданием двухместного автомобиля Cybercab без руля и педалей. Маск неоднократно заявлял о готовности масштабировать эти машины по всей стране при получении федерального разрешения.

В настоящее время Tesla тестирует сервис роботакси в небольших объемах в Остине, штат Техас. Если изначально на водительском сиденье из соображений безопасности находился специалист, то теперь автомобили передвигаются в «беспилотном» режиме. Тем не менее, компания признала, что в чрезвычайных ситуациях или после столкновений управление машинами осуществляется удаленно с помощью операторов.

Компания Zoox, принадлежащая Amazon, также активна в этой области. В прошлом году они получили временное разрешение для своих специализированных роботакси. Если новые правила вступят в силу, Zoox и другие стартапы смогут применять свои проекты в коммерческих целях в более широком масштабе. Общественность может высказывать свои замечания по данному предложению в течение 30 дней, после чего будет принято окончательное решение.

TeslaElon MuskАвтономные АвтомобилиСШАТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Adobe приобрела стартап Топаз Лабс для улучшения видео и изображенийAdobe приобрела стартап Топаз Лабс для улучшения видео и изображенийСегодня, 18:57Сеть беспилотных трамваев в России расширяется: к экспериментам присоединились новые регионыСеть беспилотных трамваев в России расширяется: к экспериментам присоединились новые регионыСегодня, 18:50Samsung представила новый смартфон Galaxy А27 5Г: чип Snapdragon и долгосрочная поддержкаSamsung представила новый смартфон Galaxy А27 5Г: чип Snapdragon и долгосрочная поддержкаСегодня, 18:28Новый судебный спор по системе автопилота Tesla: компания отвергает обвиненияНовый судебный спор по системе автопилота Tesla: компания отвергает обвиненияСегодня, 17:58Amazon выделит 13 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта в ИндииAmazon выделит 13 миллиардов долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта в ИндииСегодня, 17:29Microsoft изменила решение: 8 GB оперативной памяти признаны достаточными для Windows 11Microsoft изменила решение: 8 GB оперативной памяти признаны достаточными для Windows 11Сегодня, 17:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Стал известен первый дизайн смартфона iPhone 18: Apple выбирает неожиданный облик
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
На Земле началась сильная магнитная буря
На Земле началась сильная магнитная буря
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Макеты iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max впервые показали в живом видео
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч
Монстр автономности: впервые показан Honor Кс80 Pro Max с батареей на 11 000 мА·ч