Японию потрясло землетрясение магнитудой 7,2 (видео)
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Сильное землетрясение, произошедшее в северных регионах Японии, вызвало тревогу среди населения. По данным метеорологической службы страны, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.
В результате стихийного бедствия по меньшей мере 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Местные спасательные и медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Хотя специалисты изначально оценили магнитуду ниже, согласно уточненным данным, было подтверждено, что сила землетрясения составила 7,2 балла.
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