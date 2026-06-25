Японию потрясло землетрясение магнитудой 7,2 (видео)

·10·Мир
Японию потрясло землетрясение магнитудой 7,2 (видео)

Сильное землетрясение, произошедшее в северных регионах Японии, вызвало тревогу среди населения. По данным метеорологической службы страны, магнитуда землетрясения составила 7,2 балла.

В результате стихийного бедствия по меньшей мере 10 человек получили травмы различной степени тяжести. Местные спасательные и медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Хотя специалисты изначально оценили магнитуду ниже, согласно уточненным данным, было подтверждено, что сила землетрясения составила 7,2 балла.

Япония
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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