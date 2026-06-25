Кто из артистов попал в «черный список» Мунисы Ризаевой

Певица Муниса Ризаева, вспомнив забавный случай, рассказала, что когда-то внесла шоумена Иззата Шукурова в свой личный «черный список».

По словам артистки, она сейчас уже и сама точно не помнит, что стало причиной этого происшествия. Муниса Ризаева в шутку отметила, что, возможно, в то время она могла обидеть Иззата Шукурова.

Интересно, что спустя время, когда зашел разговор об этой ситуации, Иззат Шукуров подарил певице два букета цветов. По словам Мунисы Ризаевой, один букет был вручен за то, что она когда-то обиделась на Иззата Шукурова, а второй — за то, что внесла шоумена в «черный список».

Этот случай, вспомненный в приподнятом настроении, привлек внимание поклонников и в социальных сетях. Пользователи с теплотой обсуждают этот забавный эпизод в отношениях двух артистов.