Учрежден памятный знак в честь 35-летия независимости

Указом Президента учрежден памятный знак «35 лет независимости Республики Узбекистан».

В указе отмечается, что данный знак учрежден в целях награждения соотечественников, вносящих достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического могущества и потенциала, а также в укрепление авторитета Узбекистана на мировой арене.

К награждению памятным знаком будут представлены граждане, заслужившие уважение народа своим многолетним самоотверженным трудом, высоким профессиональным мастерством и активным участием в жизни общества.

Согласно документу, Кабинету Министров поручено в течение одного месяца подготовить памятные знаки «35 лет независимости Республики Узбекистан» и соответствующие удостоверения в установленном порядке.

Данный знак направлен на признание заслуг соотечественников, которые искренне трудились на пути развития страны и внесли вклад в прогресс общества в годы независимости.