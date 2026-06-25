Учрежден памятный знак в честь 35-летия независимости

·19·Узбекистан
Учрежден памятный знак в честь 35-летия независимости

Указом Президента учрежден памятный знак «35 лет независимости Республики Узбекистан».

В указе отмечается, что данный знак учрежден в целях награждения соотечественников, вносящих достойный вклад в укрепление независимости страны, повышение ее экономического могущества и потенциала, а также в укрепление авторитета Узбекистана на мировой арене.

К награждению памятным знаком будут представлены граждане, заслужившие уважение народа своим многолетним самоотверженным трудом, высоким профессиональным мастерством и активным участием в жизни общества.

Согласно документу, Кабинету Министров поручено в течение одного месяца подготовить памятные знаки «35 лет независимости Республики Узбекистан» и соответствующие удостоверения в установленном порядке.

Данный знак направлен на признание заслуг соотечественников, которые искренне трудились на пути развития страны и внесли вклад в прогресс общества в годы независимости.

Республика УзбекистанКабинет Министров
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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