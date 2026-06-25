Колючий костюм для защиты овец от волков вызвал споры

В регионе Каринтия на юге Австрии был создан специальный колючий костюм для защиты овец от нападений волков. Однако это изобретение было неоднозначно воспринято общественностью и специалистами.

Из-за роста численности волков в Каринтии животноводы вынуждены искать новые способы защиты своих животных. Загоны, сторожевые собаки и другие средства обходятся дорого и не всегда дают достаточный результат.

72-летний предприниматель и фермер Рудольф Шаубах разработал колючий костюм, покрывающий большую часть тела овцы. По его мнению, это устройство препятствует нанесению волком смертельных ран животному.

Однако изобретение стало поводом для проверки на предмет жестокого обращения с животными и возможного нарушения правил животноводства. Венское общество защиты животных потребовало изучить негативное влияние конструкции на овец.

Специалисты отмечают, что костюм может помешать ягнятам питаться материнским молоком. Кроме того, возникли сомнения в том, что несколько шипов действительно смогут напугать волка.