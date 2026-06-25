Колючий костюм для защиты овец от волков вызвал споры

·132·Мир
Колючий костюм для защиты овец от волков вызвал споры

В регионе Каринтия на юге Австрии был создан специальный колючий костюм для защиты овец от нападений волков. Однако это изобретение было неоднозначно воспринято общественностью и специалистами.

Из-за роста численности волков в Каринтии животноводы вынуждены искать новые способы защиты своих животных. Загоны, сторожевые собаки и другие средства обходятся дорого и не всегда дают достаточный результат.

72-летний предприниматель и фермер Рудольф Шаубах разработал колючий костюм, покрывающий большую часть тела овцы. По его мнению, это устройство препятствует нанесению волком смертельных ран животному.

Однако изобретение стало поводом для проверки на предмет жестокого обращения с животными и возможного нарушения правил животноводства. Венское общество защиты животных потребовало изучить негативное влияние конструкции на овец.

Специалисты отмечают, что костюм может помешать ягнятам питаться материнским молоком. Кроме того, возникли сомнения в том, что несколько шипов действительно смогут напугать волка.

АвстрияКаринтиязащита животныхживотноводствоРудольф Шаубах
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Из-за пятилетнего ребенка сгорело около 15 iPhoneИз-за пятилетнего ребенка сгорело около 15 iPhoneСегодня, 17:53Впервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами АфрикиВпервые с начала эпидемии Эболы зафиксирован случай заболевания за пределами АфрикиСегодня, 16:04В небе Лондона появился гигантский драконВ небе Лондона появился гигантский драконСегодня, 16:00Камера наблюдения запечатлела необычную кражуКамера наблюдения запечатлела необычную кражуСегодня, 14:26В России предложили ввести комиссию 3% на денежные переводы мигрантовВ России предложили ввести комиссию 3% на денежные переводы мигрантовСегодня, 14:10Можно ли определить «зло» в мозге? Спорное дело в судеМожно ли определить «зло» в мозге? Спорное дело в судеСегодня, 13:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение
Вороны «вышли на работу»: убирают улицы за вознаграждение