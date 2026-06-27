«Зачистка» в Индонезии: удалено 4,7 миллиона детских аккаунтов

Настоящий резонанс и жесткое решение в мире социальных сетей! Правительство Индонезии предприняло беспрецедентный шаг на пути обеспечения виртуальной безопасности детей и их защиты от вредоносного контента. В стране были заблокированы почти 4,7 миллиона профилей, принадлежащих пользователям младше 16 лет.

Об этом Reuters сообщает агентство, ссылаясь на заявление министра связи и цифровых технологий Индонезии Меутьи Хафи.

Сколько аккаунтов удалено с каждой платформы?

Сильнее всего «удар» пришелся по платформе коротких видео TikTok. Цифры массовой зачистки выглядят следующим образом:

Соцсеть / Платформа Количество удаленных детских аккаунтов TikTok 4,1 миллиона YouTube около 600 тысяч Общий показатель 4,7 миллиона

Что стало причиной? Беспощадный новый закон

Столь резкие меры не случайны. Дело в том, что в текущем году, 28 марта 2026 года в Индонезии вступил в силу новый правовой регламент. Согласно этому документу, все сети, признанные в стране «платформами высокого риска», обязаны поэтапно и полностью удалить аккаунты детей младше 16 лет.

К настоящему моменту под действие этих строгих правил успели попасть следующие популярные сети и игровые платформы:

Instagram и Facebook

Кс (бывший Twitter)

Roblox игровая платформа

Цель — не просто запрет, а изменение культуры!

Как подчеркнула министр связи и цифровых технологий Меутья Хафи, цель правительства заключается не только в том, чтобы отрезать детей от интернета, но и в повышении ответственности крупных цифровых гигантов.

«Мы не просто откладываем доступ ребенка в сеть, мы хотим, чтобы изменилась культура поведения самих платформ», — заявила министр Индонезии.

Ожидается, что такая строгая система, направленная на обеспечение безопасности детей в цифровом мире, вскоре станет своего рода примером и для других стран.