«Зачистка» в Индонезии: удалено 4,7 миллиона детских аккаунтов

·25·Мир
«Зачистка» в Индонезии: удалено 4,7 миллиона детских аккаунтов

Настоящий резонанс и жесткое решение в мире социальных сетей! Правительство Индонезии предприняло беспрецедентный шаг на пути обеспечения виртуальной безопасности детей и их защиты от вредоносного контента. В стране были заблокированы почти 4,7 миллиона профилей, принадлежащих пользователям младше 16 лет.

Об этом Reuters сообщает агентство, ссылаясь на заявление министра связи и цифровых технологий Индонезии Меутьи Хафи.

Сколько аккаунтов удалено с каждой платформы?

Сильнее всего «удар» пришелся по платформе коротких видео TikTok. Цифры массовой зачистки выглядят следующим образом:

Соцсеть / Платформа

Количество удаленных детских аккаунтов

TikTok

4,1 миллиона

YouTube

около 600 тысяч

Общий показатель

4,7 миллиона

Что стало причиной? Беспощадный новый закон

Столь резкие меры не случайны. Дело в том, что в текущем году, 28 марта 2026 года в Индонезии вступил в силу новый правовой регламент. Согласно этому документу, все сети, признанные в стране «платформами высокого риска», обязаны поэтапно и полностью удалить аккаунты детей младше 16 лет.

К настоящему моменту под действие этих строгих правил успели попасть следующие популярные сети и игровые платформы:

  • Instagram и Facebook

  • Кс (бывший Twitter)

  • Roblox игровая платформа

Цель — не просто запрет, а изменение культуры!

Как подчеркнула министр связи и цифровых технологий Меутья Хафи, цель правительства заключается не только в том, чтобы отрезать детей от интернета, но и в повышении ответственности крупных цифровых гигантов.

«Мы не просто откладываем доступ ребенка в сеть, мы хотим, чтобы изменилась культура поведения самих платформ», — заявила министр Индонезии.

Ожидается, что такая строгая система, направленная на обеспечение безопасности детей в цифровом мире, вскоре станет своего рода примером и для других стран.

ИндонезияReutersTikTokYouTubeМеутя Хафид
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Сегодня мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасностьСегодня мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасностьСегодня, 12:34Исторический поворот в США: подписано соглашение между Израилем и ЛиваномИсторический поворот в США: подписано соглашение между Израилем и ЛиваномСегодня, 12:02Чрезвычайное положение в Крыму: отключения электричества парализовали жизньЧрезвычайное положение в Крыму: отключения электричества парализовали жизньСегодня, 01:03«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища» — Стивен Миллер«Двери Соединенных Штатов полностью закрыты для просителей убежища» — Стивен МиллерВчера, 22:59В Турции проседает земля: появились тысячи огромных проваловВ Турции проседает земля: появились тысячи огромных проваловВчера, 22:48Казахстанцы присоединились к поискам 6-летнего ребенка, унесенного течением реки в КыргызстанеКазахстанцы присоединились к поискам 6-летнего ребенка, унесенного течением реки в КыргызстанеВчера, 22:34
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
Мир ожидают рекордные по жаре годы
Мир ожидают рекордные по жаре годы