В Польше трое мужчин спасли девочку, падавшую с 5-го этажа

·65·Мир
В Польше трое мужчин спасли девочку, падавшую с 5-го этажа

В польском городе Ломжа трое мужчин спасли жизнь 4-летней девочке, которая оказалась под угрозой падения с балкона 5-го этажа.

Во время происшествия соседи заметили девочку, висевшую на краю балкона 5-го этажа многоэтажного дома. Мужчины не стали ждать приезда спасателей, сразу спустились вниз и предприняли необходимые меры, чтобы поймать её.

Происшествие также попало на камеру наблюдения. На записи видно, как трое мужчин расстелили под зданием одеяло и сумели поймать девочку, когда она упала.

Благодаря их оперативным и смелым действиям девочка избежала серьёзных травм. По данным полиции, быстрая реакция мужчин спасла жизнь ребёнка.

ПольшаЛомжа
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