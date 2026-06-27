7 лет за сумки Диор и Чанел: экс-первая леди Южной Кореи осуждена

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи была признана виновной в получении взяток в виде роскошных подарков и приговорена к 7 годам лишения свободы.

По данным суда, супруга бывшего президента Юн Сок Ёля принимала дорогостоящие вещи в обмен на решение различных вопросов предпринимателей и чиновников.

Сообщается, что среди подарков были сумки брендов Диор и Чанел, дорогостоящие ювелирные украшения, часы и другие предметы роскоши. Суд пришел к выводу, что Ким Гон Хи использовала свое влияние в качестве супруги президента для помощи заинтересованным лицам.

Отмечается, что бывшая первая леди не согласна с решением суда, и ее защитники планируют обжаловать приговор.

Супруг Ким Гон Хи, бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, в феврале этого года был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в руководстве государственным мятежом в связи с объявлением военного положения в 2024 году.