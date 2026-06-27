Шамиль Газизов: «Задача Узбекистана сложная, но желаю победы»
Российский футбольный функционер Шамиль Газизов поделился своим мнением перед матчем Конго ДР — Узбекистан, который пройдет в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Специалист отметил, что шансы Узбекистана на выход в плей-офф теоретически сохраняются, однако разница мячей значительно усложняет задачу команды.
«Возможно всё. Но у Узбекистана плохая разница мячей, поэтому задача очень сложная», — сказал Газизов.
Он также оценил действия нашей национальной сборной в двух предыдущих матчах.
«Узбекистан играл неплохо, но в обеих играх потерпел поражение. Футболисты старались, но можно было сыграть еще лучше. В любом случае, желаю команде победы в последнем матче», — приводит его слова «Match ТВ».
Перед 3-м туром сборная Узбекистана еще не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе.
Матч против Конго ДР начнется 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. Ранее стало известно, что в этой встрече Узбекистан выйдет на поле в полностью белой форме.
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