Шамиль Газизов: «Задача Узбекистана сложная, но желаю победы»

·5·Спорт
Шамиль Газизов: «Задача Узбекистана сложная, но желаю победы»

Российский футбольный функционер Шамиль Газизов поделился своим мнением перед матчем Конго ДР — Узбекистан, который пройдет в рамках 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Специалист отметил, что шансы Узбекистана на выход в плей-офф теоретически сохраняются, однако разница мячей значительно усложняет задачу команды.

«Возможно всё. Но у Узбекистана плохая разница мячей, поэтому задача очень сложная», — сказал Газизов.

Он также оценил действия нашей национальной сборной в двух предыдущих матчах.

«Узбекистан играл неплохо, но в обеих играх потерпел поражение. Футболисты старались, но можно было сыграть еще лучше. В любом случае, желаю команде победы в последнем матче», — приводит его слова «Match ТВ».

Перед 3-м туром сборная Узбекистана еще не набрала ни одного очка и занимает последнее место в группе.

Матч против Конго ДР начнется 28 июня в 04:30 по ташкентскому времени. Ранее стало известно, что в этой встрече Узбекистан выйдет на поле в полностью белой форме.

Шамиль ГазизовУзбекистанДР КонгоМатч ТВ
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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