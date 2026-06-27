Rocket Lab отложила запуск японского спутника из-за секретной военной миссии США

Компания Rocket Lab 26 июня успешно вывела на орбиту очередной радиолокационный спутник японской компании. Однако этот полет привлек внимание международных экспертов не только техническим результатом, но и тем, что он был отложен из-за секретной операции Космических сил США. По данным иксбт.ком, данная миссия была перенесена более чем на неделю из-за программы оперативного реагирования, которая оставалась в секрете более 72 часов. Об этом Иксбт.ком сообщает в своем материале.

Ракета-носитель Electron стартовала с площадки Лаунч Комплекс 1 в Новой Зеландии в 13:43 по восточному времени США. В рамках миссии под названием «10 Овл оф 10» аппарат СтриКс был выведен на орбиту высотой 552 километра спустя 56 минут после старта. Это десятый спутник компании Сйнспективе, запущенный с помощью Rocket Lab; японский стартап использует услуги только этого провайдера для формирования своей орбитальной группировки.

Секретная миссия и неожиданные изменения

Изначально полет был запланирован на 17 июня, однако вечером 16 июня Rocket Lab неожиданно объявила о переносе старта. Тогда компания объяснила это необходимостью дополнительных проверок. Позже стало известно, что освободившееся временное окно было использовано для выполнения оперативной миссии Виктус Хазе по заказу Космических сил США.

Хотя полет в рамках Виктус Хазе состоялся 19 июня, ни военные, ни Rocket Lab не сообщили об этом заранее. Официальное подтверждение появилось только через три дня после запуска. Из-за удаленного расположения космодрома свидетелей полета не было, и лишь появление новых объектов в базе данных системы Спаке-Трак косвенно подтвердило осуществление миссии.

Эта секретная операция является частью концепции «оперативного космоса» (респонсиве спаке). Данная концепция предполагает возможность вывода спутников на орбиту в течение нескольких дней или даже часов после получения задания. Это имеет стратегическое значение для системы обороны США при быстром реагировании на неожиданные угрозы.

Новый этап в стратегии Rocket Lab

Миссия Сйнспективе стала двенадцатым полетом ракеты Electron в 2024 году. Стоит отметить, что компания активно участвует не только в коммерческих, но и в испытаниях военных технологий. Например, 11 июня из штата Вирджиния была запущена ракета в модификации ХАСТЭ, предназначенная для тестирования гиперзвуковых технологий.

Сегодня Rocket Lab становится не просто коммерческим оператором, а одним из основных подрядчиков США в космической сфере. Компания Сйнспективе, в свою очередь, подписала с Rocket Lab контракт еще на 17 запусков и дополнительно наладила сотрудничество со SpaceX. Подобные проекты служат дальнейшему совершенствованию систем радиолокационного наблюдения за поверхностью Земли.