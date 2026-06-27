Будьте осторожны: сегодня в Узбекистане ультрафиолетовое излучение достигнет самого опасного уровня

·1·Узбекистан
Будьте осторожны: сегодня в Узбекистане ультрафиолетовое излучение достигнет самого опасного уровня

Сегодня и завтра в городе Ташкенте ожидается экстремальный уровень ультрафиолетового излучения — до 10 баллов.

По сообщению специалистов, самый опасный период солнечного излучения будет наблюдаться около 13:00. Уровень УФ-излучения начнет постепенно снижаться ближе к 16:00.

В связи с этим гражданам рекомендуется не находиться долго под открытым солнцем в самое жаркое время дня. Особенно строго меры предосторожности должны соблюдать дети, пожилые люди и люди с проблемами со здоровьем.

При выходе на улицу рекомендуется использовать солнцезащитные средства, носить головные уборы и пить больше жидкости для предотвращения обезвоживания организма.

Берегите свое здоровье и предупредите своих близких.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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