Будьте осторожны: сегодня в Узбекистане ультрафиолетовое излучение достигнет самого опасного уровня

Сегодня и завтра в городе Ташкенте ожидается экстремальный уровень ультрафиолетового излучения — до 10 баллов.

По сообщению специалистов, самый опасный период солнечного излучения будет наблюдаться около 13:00. Уровень УФ-излучения начнет постепенно снижаться ближе к 16:00.

В связи с этим гражданам рекомендуется не находиться долго под открытым солнцем в самое жаркое время дня. Особенно строго меры предосторожности должны соблюдать дети, пожилые люди и люди с проблемами со здоровьем.

При выходе на улицу рекомендуется использовать солнцезащитные средства, носить головные уборы и пить больше жидкости для предотвращения обезвоживания организма.

Берегите свое здоровье и предупредите своих близких.