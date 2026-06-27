Неожиданное признание Райхон: мысли о Юлдуз Усмонова вызвали большой интерес в сети

·3·Культура
Неожиданное признание Райхон: мысли о Юлдуз Усмонова вызвали большой интерес в сети

Искренняя благодарность певицы Райхон народной артистке Узбекистана Юлдуз Усмонова стала темой широкого обсуждения в социальных сетях.

На своей странице в Instagram Райхон выразила бесконечное уважение и восхищение примадонной эстрады. Певица отметила, что многие не знают о колоссальном труде Юлдуз Усмонова за кулисами.

«Она до сих пор не отдыхает ни дня. Каждый день репетирует, посещает занятия и неустанно работает над собой. Такой трудоспособностью не каждый артист может похвастаться», — написала Райхон.

Она охарактеризовала Юлдуз Усмонова не только как великого профессионала, но и как мудрого человека, вдохновляющего окружающих.

«Каждый раз, когда я с ней разговариваю, на душе становится светло. В ней есть особый свет, дарованный Аллахом, и она живет, делясь этим светом с людьми», — добавила певица.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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