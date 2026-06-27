Сегодня мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасность

По данным Европейского космического агентства, сегодня — 27 июня 1997 НК1 пролетит мимо Земли крупный астероид под названием. Специалисты отмечают, что он не представляет никакой опасности для нашей планеты. Однако этот пролет считается одним из важных событий, привлекающих внимание астрономов и наблюдателей за небом.

Сообщается, что астероид пройдет в ближайшей к Земле точке на расстоянии примерно 2,6 миллиона километров от планеты. Хотя это почти в семь раз дальше, чем расстояние между Землей и Луной, по астрономическим критериям он относится к категории крупных околоземных астероидов.

Астероид 1997 НК1 был обнаружен системой наблюдения за астероидами на Гавайях почти 30 лет назад. Его диаметр от 750 метров до 1,65 километра по предварительным оценкам.

Специалисты отмечают, что, несмотря на приближение астероида к Земле, его орбита не пересекается с орбитой нашей планеты. Поэтому поводов для беспокойства нет. Любители астрономии, имеющие бинокль или небольшой телескоп, могут наблюдать его как тусклую светящуюся точку, движущуюся по небу.

Согласно расчетам NASA, 1997 НК1 астероид снова пролетит на таком близком расстоянии от Земли только в 2133 году в. Поэтому его нынешний пролет оценивается как одно из редких и интересных астрономических явлений для всех, кто интересуется космосом.