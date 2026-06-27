В России предложили казнить чиновников за коррупционные преступления

В Государственной думе России выступили с предложением применять смертную казнь в отношении должностных лиц за некоторые тяжкие коррупционные преступления.

По словам лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, определенные действия чиновников в личных интересах могут нанести серьезный ущерб безопасности граждан и обороноспособности страны.

«Такие преступления следует приравнять к государственной измене и шпионажу и карать смертной казнью», — заявил Миронов в интервью телеканалу РТВИ.

Согласно предложению, в Уголовный кодекс РФ может быть введен новый состав преступления под названием «коррупционная деятельность, нанесшая ущерб обороноспособности страны и безопасности граждан».

В российском законодательстве смертная казнь сохранена как высшая мера наказания. Однако с 1997 года на нее действует бессрочный мораторий, и эта мера на практике не применяется.

Последним осужденным, приговоренным к смертной казни в России, был серийный убийца Сергей Головкин, известный под прозвищем «Фишер». Он был расстрелян в 1996 году.