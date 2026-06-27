Потасовка в парламенте Грузии: весенняя сессия закрылась скандалом

Весенняя сессия парламента Грузии завершилась скандалом и потасовкой.

Заключительное пленарное заседание было посвящено годовому отчету правительства. На нем премьер-министр Ираклий Кобахидзе проинформировал депутатов о деятельности правительства за прошедший период.

Однако в конце заседания в зале парламента вспыхнул острый спор. Перепалка между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и членами фракции «За Грузию» быстро переросла в физическое столкновение.

Между депутатами началась потасовка, и ситуация на некоторое время вышла из-под контроля. Несмотря на это, после инцидента весенняя сессия парламента была официально закрыта исполнением государственного гимна.

По имеющимся данным, осенняя сессия парламента начнется 1 сентября. На данный момент созыв чрезвычайной сессии не планируется.