Потасовка в парламенте Грузии: весенняя сессия закрылась скандалом
Весенняя сессия парламента Грузии завершилась скандалом и потасовкой.
Заключительное пленарное заседание было посвящено годовому отчету правительства. На нем премьер-министр Ираклий Кобахидзе проинформировал депутатов о деятельности правительства за прошедший период.
Однако в конце заседания в зале парламента вспыхнул острый спор. Перепалка между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и членами фракции «За Грузию» быстро переросла в физическое столкновение.
Между депутатами началась потасовка, и ситуация на некоторое время вышла из-под контроля. Несмотря на это, после инцидента весенняя сессия парламента была официально закрыта исполнением государственного гимна.
По имеющимся данным, осенняя сессия парламента начнется 1 сентября. На данный момент созыв чрезвычайной сессии не планируется.
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