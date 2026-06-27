Потасовка в парламенте Грузии: весенняя сессия закрылась скандалом

·50·Мир
Потасовка в парламенте Грузии: весенняя сессия закрылась скандалом

Весенняя сессия парламента Грузии завершилась скандалом и потасовкой.

Заключительное пленарное заседание было посвящено годовому отчету правительства. На нем премьер-министр Ираклий Кобахидзе проинформировал депутатов о деятельности правительства за прошедший период.

Однако в конце заседания в зале парламента вспыхнул острый спор. Перепалка между представителями правящей партии «Грузинская мечта» и членами фракции «За Грузию» быстро переросла в физическое столкновение.

Между депутатами началась потасовка, и ситуация на некоторое время вышла из-под контроля. Несмотря на это, после инцидента весенняя сессия парламента была официально закрыта исполнением государственного гимна.

По имеющимся данным, осенняя сессия парламента начнется 1 сентября. На данный момент созыв чрезвычайной сессии не планируется.

ГрузияИраклий КобахидзеГрузинская мечтаЗа Грузию
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Представлен новый паспорт США с портретом ТрампаПредставлен новый паспорт США с портретом ТрампаСегодня, 13:40В России предложили казнить чиновников за коррупционные преступленияВ России предложили казнить чиновников за коррупционные преступленияСегодня, 13:26Два землетрясения за 40 секунд: ужасающие последствия в ВенесуэлеДва землетрясения за 40 секунд: ужасающие последствия в ВенесуэлеСегодня, 13:187 лет за сумки Диор и Чанел: экс-первая леди Южной Кореи осуждена7 лет за сумки Диор и Чанел: экс-первая леди Южной Кореи осужденаСегодня, 13:13Сегодня мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасностьСегодня мимо Земли пролетит огромный астероид: есть ли опасностьСегодня, 12:34«Зачистка» в Индонезии: удалено 4,7 миллиона детских аккаунтов«Зачистка» в Индонезии: удалено 4,7 миллиона детских аккаунтовСегодня, 12:29
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Вращение Земли опасно замедляется: ученые бьют тревогу
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
Проект, удививший мир: запущена первая ферма по производству мяса без участия животных
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон