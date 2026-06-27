Apple запрашивает разрешение у администрации Трампа на покупку чипов памяти из Китая

·5·Технологии
Apple запрашивает разрешение у администрации Трампа на покупку чипов памяти из Китая

Американская корпорация Apple ведет переговоры с администрацией нового президента Дональда Трампа о закупке чипов оперативной памяти у китайской компании CXMT (ChangXin Memory Technologies). По сообщению Financial Times, технологический гигант официально обратился в Министерство торговли США и к влиятельным лицам в Вашингтоне. Этот шаг расценивается как стратегическая мера, направленная на сдерживание резкого роста себестоимости продукции Apple. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Дело в том, что компания CXMT включена Пентагоном в список предприятий, связанных с Народно-освободительной армией Китая. Поэтому американским компаниям для сотрудничества с этим производителем требуется специальное разрешение правительства. Для Apple данное соглашение является не только способом диверсификации цепочки поставок, но и инструментом защиты от ценового давления на глобальном рынке.

Резкий рост цен на чипы памяти

Основная причина обращения Apple к китайскому рынку — беспрецедентный рост цен на чипы DRAM и NAND на мировом рынке. Недавно корпорация была вынуждена повысить розничные цены на компьютеры Mac и планшеты iPad из-за подорожания памяти. По данным WCCF, за последний год цена на чипы LPDDR5X объемом 12 GB выросла почти в три раза.

По прогнозам аналитиков, если ситуация не изменится, доля оперативной памяти и накопителей в себестоимости будущей модели iPhone 18 Pro может достичь 27%. Для сравнения, в текущей модели iPhone 17 Pro этот показатель составляет всего 9%. Такой резкий разрыв может нанести серьезный удар по чистой прибыли компании или привести к чрезмерному удорожанию конечного продукта.

Стратегическое преимущество и конкуренция

CXMT на данный момент является самым быстрорастущим производителем чипов памяти в Китае. Даже если компания не сможет полностью удовлетворить потребности Apple, ее включение в список поставщиков даст американской корпорации значительное преимущество в переговорах с другими партнерами. Сейчас Apple сотрудничает преимущественно с южнокорейскими Samsung и SK hynix, а также американской Micron.

Появление нового альтернативного поставщика позволит Apple требовать больших скидок и снижать цены у текущих партнеров. Однако ожидается, что получить такое разрешение будет непросто в условиях жесткой протекционистской политики администрации Трампа в отношении Китая и торговых войн.

Пока ни руководство Apple, ни представители Белого дома не сделали официальных заявлений по поводу этих переговоров. Тем не менее, участники технологического рынка внимательно следят за этим решением, так как оно неизбежно повлияет на ценовую политику во всей индустрии смартфонов и компьютеров.

AppleiPhoneКитайТехнологииЭкономика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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