В Восточном Сассексе графстве Алфристон деревне, расположенное небольшое сооружение из кремня уже почти полтора века вызывает споры и догадки среди местных жителей. О подлинном назначении этого обелископодобного строения, возвышающегося рядом с парковкой, долгое время выдвигались самые разные версии. Теперь же местный историк раскрыл его настоящую историю.

Долгие годы вокруг этого загадочного строения ходили разные слухи. Одни считали его башней для производства боеприпасов, другие — печью для обжига кирпича. Некоторые даже предполагали, что это была небольшая тюрьма для временного содержания нарушителей порядка.

Местный историк Кевин Гордон изучив архивные карты и исторические документы, смог установить истинное происхождение сооружения. По его словам, он и сам когда-то в шутку придумывал о нем разные странные теории.

«Одна из моих самых странных догадок заключалась в том, что это была угольная ракета викторианской эпохи, которая так и не взлетела», — говорит Кевин Гордон.

Историк отмечает, что на старых картах в этом районе была отмечена ветряная мельница. Однако она находилась в нескольких сотнях метров к югу. На карте 1871 года в этом самом месте указана голубятня (довекоте) Значит, сооружение, которое до сих пор считалось загадочным, на самом деле было построено как голубятня.

Однако история сооружения на этом не заканчивается. К КсКс веку здание сильно обветшало и пришло в упадок. По словам историка, владелец дома, живший поблизости в то время, решил использовать это здание, отремонтировал его и превратил в небольшой игровой домик для своих детей. Так бывшая голубятня стала любимым местом детских игр.

Хотя в настоящее время сооружение в целом сохраняется в устойчивом состоянии, на его стенах и внешнем виде отчетливо видны следы воздействия времени и природы.

Вокруг этого объекта, имеющего историческое значение для местных жителей, до сих пор ведутся споры. При этом Восточный Сассекс совет графства заявил, что данное сооружение официально не включено в список объектов культурного наследия. По этой причине оно не имеет особой правовой защиты.

По мнению экспертов, если в будущем на этой парковке или вокруг нее будут проводиться строительные работы, вопрос о сохранении, реставрации или регистрации сооружения в качестве официального исторического памятника может снова встать на повестку дня.

Организации, занимающиеся культурным наследием, подчеркивают, что именно такие небольшие, загадочные и оставленные без внимания объекты открывают неожиданные страницы местной истории. По их мнению, даже такие объекты, чье назначение не было полностью известно, могут хранить ценную информацию об общественной жизни, образе жизни и местных традициях прошлого.