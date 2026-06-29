Магия на чемпионате мира: говорят, что африканский колдун околдовал Гарри Кейна

В социальных сетях активно обсуждают странные видео с Гарри Кейном. На них мужчина с лицом, раскрашенным в разные цвета, и в необычной одежде совершает во время матча действия, напоминающие непонятный ритуал.

Некоторые пользователи сети шутят, что этот человек «использует магию», чтобы помешать Кейну забить гол. Другие же всерьез связывают неудачные моменты футболиста в игре с этим видео.

Имя и личность человека из видео не раскрываются. Также нет никаких достоверных доказательств того, что эти действия каким-либо образом повлияли на игру футболиста. Ролики распространяются в основном как шутка и сопровождаются различными догадками.