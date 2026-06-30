Прославившаяся на ЧМ-2026 красавица из Парагвая хочет стать «Мисс Вселенная»

·7·Мир
Прославившаяся на ЧМ-2026 красавица из Парагвая хочет стать «Мисс Вселенная»

ЧМ-2026 входит в историю футбола не только своими неожиданными результатами на поле, но и открытием новых звезд на трибунах. Обычная болельщица, попавшая в объективы операторов во время матча Турции и Парагвая (0:1) — Наиель Агилера (Naiel Aguilera) за одну ночь стала известна всему миру. Эти кадры, разлетевшиеся по социальным сетям с молниеносной скоростью, полностью изменили жизнь прекрасной девушки.

От моделинга до киноиндустрии: неожиданные предложения

После того как ее очаровательные фото с трибун стали вирусными, Агилера быстро оказалась в центре внимания престижных модельных агентств и получила предложения о крупном сотрудничестве. Однако ее новая карьера не ограничится только подиумом:

  • Дебют в сериалах: Ей поступило официальное предложение сняться в сериале одного из известных телеканалов.

  • Конкурс красоты: В своем первом интервью парагвайскому телевидению Наиель сообщила, что в будущем мечтает представлять свою родину на мировом конкурсе «Мисс Вселенная» (Miss Universe).

Не только красота: интеллект и планы

Наиель Агилера оказалась не просто обладательницей красивой внешности, но и личностью с высоким интеллектом и чувством социальной ответственности. В своем интервью она вновь удивила поклонников:

Знание языков

Образование и направление

Будущая миссия

На испанском, английском и немецком языках говорит свободно и безупречно

В университете клиническая психология студентка 1-го курса по направлению

на 2-м курсе создать благотворительную организацию по защите животных создать благотворительную организацию по защите животных

«Талисман» сборной Парагвая

Болельщики из Парагвая считают Наиель не просто красивой девушкой, а настоящим символом удачи для национальной сборной. Согласно поверьям, в матчах, где Агилера присутствует на трибунах, Парагвай абсолютно непобедим.

Чудесный путь команды: Сборная Парагвая заняла 3-е место в группе «D» на чемпионате мира и с трудом вышла в плей-офф. Однако в 1/16 финала они сенсационно выбили из турнира одного из главных фаворитов — Германию (1:1, в серии пенальти — 4:3). Болельщики искренне верят, что в этом историческом чуде была сильная энергетика и удачливый взгляд Наиель Агилеры с трибун.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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