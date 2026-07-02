После землетрясения нашли сейф, полный долларов

·70·Мир
После землетрясения нашли сейф, полный долларов

В Венесуэле, в ходе спасательных работ после сильных землетрясений, неожиданная находка привлекла широкое внимание общественности. В районе Плайя-Гранде штата Ла-Гуайра среди обломков разрушенных жилых зданий был обнаружен сейф, который, как сообщается, был заполнен долларами США.

На видео, распространившихся в социальных сетях, запечатлены долларовые купюры, разбросанные вокруг сейфа. Эти кадры за короткое время вызвали бурные обсуждения, породив множество предположений и споров.

Местные жители утверждают, что некоторые лица и сотрудники, участвовавшие в спасательных работах, собирали деньги, однако процесс их официальной регистрации или передачи в соответствующие органы не наблюдался.

На данный момент власти Венесуэлы не предоставили официального заключения или дополнительной информации о точной сумме средств в сейфе, их владельце и происхождении. По данному факту продолжается расследование.

ВенесуэлаПлайя ГрандеЛа ГуайраСША доллары
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