Тайна заброшенного дома: в США 16 детей четыре года держали в одной комнате

·38·Мир
Тайна заброшенного дома: в США 16 детей четыре года держали в одной комнате

В поселке Хэмден штата Огайо было обнаружено 16 детей, содержавшихся в тяжелых условиях. Их спасли из маленькой комнаты в заброшенном доме. Самому младшему ребенку было 1,5 года, самому старшему — 18 лет.

Власти сообщили, что почти четыре года они жили в одной комнате размером примерно 3,5 на 3,5 метра. Санитарное состояние дома было крайне тяжелым, помещения были завалены мусором.

В ходе обследования выяснилось, что некоторые дети не умеют говорить. 18-летняя девушка с задержкой развития не могла написать даже свое имя. Дети не получали образования и не посещали школу.

Родителям, а также двоим бабушкам и дедушкам предъявлено 16 обвинений в подвергании детей опасности. Прокуратура заявила, что дело не связано с торговлей людьми, речь идет о домашнем насилии.

Дети были найдены, когда правоохранительные органы проводили обыск в доме по другому преступлению. Клеток не было, но сейчас расследуется, каким образом ограничивался их выход из комнаты.

Семерых детей госпитализировали. Еще двоих вертолетом доставили в центр тяжелых травм. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следователи сообщили, что семья в течение двадцати лет переезжала по разным местам Огайо, скрывая детей от государственного контроля. Сейчас все дети находятся под опекой государства.

ОгайоХэмденСША
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестомПара, поднявшаяся на 443 метра ради любви, оказалась под арестомСегодня, 18:17Известная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочериИзвестная модель и блогер сообщила о диагнозе рак у двухлетней дочериСегодня, 18:05Видео с турчанкой, домогающейся мужчин, вызвало бурные обсуждения в сетиВидео с турчанкой, домогающейся мужчин, вызвало бурные обсуждения в сетиСегодня, 17:28После землетрясения нашли сейф, полный долларовПосле землетрясения нашли сейф, полный долларовСегодня, 16:2630 комаров в секунду: в Китае создали устройство для уничтожения комаров лазером30 комаров в секунду: в Китае создали устройство для уничтожения комаров лазеромСегодня, 16:22Предложение руки и сердца на высоте 443 метров закончилось задержанием парыПредложение руки и сердца на высоте 443 метров закончилось задержанием парыСегодня, 16:14
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

В небе Лондона появился гигантский дракон
В небе Лондона появился гигантский дракон
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
12 августа редкое явление: день на мгновение станет ночью
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Кот, переживающий за сборную Узбекистана, рассмешил пользователей сети
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Могила, хранившая тайну 1000 лет: в Перу найдена мумия с закрытым руками лицом
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
Находка 11-летнего мальчика на пляже в Англии удивила ученых
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
В Нидерландах впервые была проведена процедура эвтаназии для маленького ребенка
63-летняя женщина впервые стала матерью
63-летняя женщина впервые стала матерью