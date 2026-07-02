Тайна заброшенного дома: в США 16 детей четыре года держали в одной комнате

В поселке Хэмден штата Огайо было обнаружено 16 детей, содержавшихся в тяжелых условиях. Их спасли из маленькой комнаты в заброшенном доме. Самому младшему ребенку было 1,5 года, самому старшему — 18 лет.

Власти сообщили, что почти четыре года они жили в одной комнате размером примерно 3,5 на 3,5 метра. Санитарное состояние дома было крайне тяжелым, помещения были завалены мусором.

В ходе обследования выяснилось, что некоторые дети не умеют говорить. 18-летняя девушка с задержкой развития не могла написать даже свое имя. Дети не получали образования и не посещали школу.

Родителям, а также двоим бабушкам и дедушкам предъявлено 16 обвинений в подвергании детей опасности. Прокуратура заявила, что дело не связано с торговлей людьми, речь идет о домашнем насилии.

Дети были найдены, когда правоохранительные органы проводили обыск в доме по другому преступлению. Клеток не было, но сейчас расследуется, каким образом ограничивался их выход из комнаты.

Семерых детей госпитализировали. Еще двоих вертолетом доставили в центр тяжелых травм. Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Следователи сообщили, что семья в течение двадцати лет переезжала по разным местам Огайо, скрывая детей от государственного контроля. Сейчас все дети находятся под опекой государства.