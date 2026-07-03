В Китае молотками разбили сотни смартфонов, изъятых у учеников

В одной из частных школ Китая учителя молотками разбили сотни смартфонов, конфискованных у учеников.

Сообщается, что мероприятие было организовано с целью показать учащимся, к каким последствиям может привести нарушение запрета на пронос телефонов на уроки.

Уничтоженные смартфоны были ранее изъяты у учеников, нарушивших школьные правила. Устройства хранились несколько лет, но не были возвращены владельцам.

Процесс разбивания телефонов молотками проходил на глазах у учеников. Таким образом администрация школы продемонстрировала свою жесткую позицию против использования смартфонов во время занятий.

Происшествие вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Одни оценили эту меру как способ поддержания школьной дисциплины, другие посчитали уничтожение личного имущества учеников чрезмерным наказанием.