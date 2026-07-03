Число жертв сильного землетрясения в Венесуэле достигло 2 295 человек

·42·Мир
Число жертв сильного землетрясения в Венесуэле достигло 2 295 человек

Сообщается, что в результате двух сильных землетрясений в Венесуэле число жертв достигло 2 295 человек. Председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес сообщил, что более 11 тысяч человек получили ранения.

В стране объявлен семидневный национальный траур в память о погибших. Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес заявила, что поисковые работы не прекратятся, пока остается возможность найти выживших под завалами.

Наибольший ущерб от катастрофы понес регион Ла-Гуайра. В штате были разрушены как жилые дома, так и здания государственных учреждений. В некоторых районах спасатели и добровольцы продолжают расчистку завалов, несмотря на нехватку тяжелой техники.

Официальные данные регулярно обновляются. В следующем отчете было заявлено, что число погибших возросло до 2 595 человек, а число раненых составило 12 400 человек. Поисковые работы еще не завершены.

ВенесуэлаХорхе Родригес
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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