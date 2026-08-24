После 500 лет тишины родились бобрята

В английском графстве Норфолк произошло событие, удивившее натуралистов. Здесь впервые за более чем 500 лет родились дикие бобры.

Новорожденные бобрята являются потомством двух диких бобров, которые неожиданно появились в заповеднике Пенсторп недалеко от Факенхэма в декабре.

Бобры построили плотину на берегу реки Уэнсам и начали там жить. По словам экспертов, эта пара стала первыми дикими бобрами, зафиксированными в Норфолке с тех пор, как вид полностью исчез в Англии в начале КсВИ века из-за охоты.

Как бобры попали сюда?

Самое интересное, что до сих пор неизвестно, как бобры добрались до реки Уэнсам. Хотя восстановление популяции бобров в некоторых районах Англии началось с 2015 года, ближайшая к Норфолку популяция диких бобров находится в Кенте, на расстоянии более 200 километров.

Поэтому некоторые предполагают, что их могли тайно выпустить защитники природы. Однако администрация заповедника Пенсторп заявила, что не поддерживает подобные методы.

Руководитель заповедника Ричард Споувей рад появлению бобрят.

«Это удивительное событие», — сказал он.

При просмотре записей с фотоловушек специалисты сначала заметили одного бобренка. Он играл рядом с родителями и грыз мелкие ветки и листья.

Спустя некоторое время камера зафиксировала еще одну удивительную сцену — вслед за первым бобренком появился второй, который выбежал следом за ним.

Малыши учатся самостоятельной жизни

Трехмесячные бобрята уже стали довольно активными и самостоятельными. Они питаются такими растениями, как ива и водная мята.

Бобрята даже научились нырять в воду при ощущении опасности и издавать звуки, сильно ударяя хвостами по поверхности воды.

Сотрудники заповедника говорят, что наблюдали, как взрослые бобры предупреждают об опасности ударами хвостов по воде. Теперь один из маленьких бобров начал повторять это же движение.