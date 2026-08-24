После 500 лет тишины родились бобрята

·5.3K·Мир
После 500 лет тишины родились бобрята

В английском графстве Норфолк произошло событие, удивившее натуралистов. Здесь впервые за более чем 500 лет родились дикие бобры.

Новорожденные бобрята являются потомством двух диких бобров, которые неожиданно появились в заповеднике Пенсторп недалеко от Факенхэма в декабре.

Бобры построили плотину на берегу реки Уэнсам и начали там жить. По словам экспертов, эта пара стала первыми дикими бобрами, зафиксированными в Норфолке с тех пор, как вид полностью исчез в Англии в начале КсВИ века из-за охоты.

Как бобры попали сюда?

Самое интересное, что до сих пор неизвестно, как бобры добрались до реки Уэнсам. Хотя восстановление популяции бобров в некоторых районах Англии началось с 2015 года, ближайшая к Норфолку популяция диких бобров находится в Кенте, на расстоянии более 200 километров.

Поэтому некоторые предполагают, что их могли тайно выпустить защитники природы. Однако администрация заповедника Пенсторп заявила, что не поддерживает подобные методы.

Руководитель заповедника Ричард Споувей рад появлению бобрят.

«Это удивительное событие», — сказал он.

При просмотре записей с фотоловушек специалисты сначала заметили одного бобренка. Он играл рядом с родителями и грыз мелкие ветки и листья.

Спустя некоторое время камера зафиксировала еще одну удивительную сцену — вслед за первым бобренком появился второй, который выбежал следом за ним.

Малыши учатся самостоятельной жизни

Трехмесячные бобрята уже стали довольно активными и самостоятельными. Они питаются такими растениями, как ива и водная мята.

Бобрята даже научились нырять в воду при ощущении опасности и издавать звуки, сильно ударяя хвостами по поверхности воды.

Сотрудники заповедника говорят, что наблюдали, как взрослые бобры предупреждают об опасности ударами хвостов по воде. Теперь один из маленьких бобров начал повторять это же движение.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

За каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовЗа каждого рожденного ребенка будут выплачивать 55 тысяч долларовСегодня, 19:46Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Где ксранится секретнйй ретссепт знаменитого напитка с 140-летней историей?Сегодня, 19:25На Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаНа Солнце начались мощные вспышки: активность резко возрослаСегодня, 19:00Ламин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойЛамин Ямаль начал жить вместе со своей девушкойСегодня, 18:40Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Экстренное решение Ozon: как маркетплейс выходит из кризисной ситуации?Сегодня, 17:57В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?В «Внуково» приземлился военный самолет США: что стоит за неожиданным полетом в Москву?Сегодня, 17:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей