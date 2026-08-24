Врачи ошиблись, удалив женщине два органа

35-летняя Эмбер Уильямс из Лондона 15 лет жила с сильными болями. По ее словам, врачи годами списывали их на «обычные менструальные боли» и не могли установить истинную причину.

Эмбер начала испытывать сильные боли после того, как у нее начались менструации в 11 лет. К 14 годам ее состояние стало настолько тяжелым, что она регулярно пропускала школу. Врачи говорили ей, что болезненные месячные — это нормально, и прописывали противозачаточные таблетки.

В 2012 году, в возрасте 21 года, она обратилась за экстренной помощью из-за сильной боли в животе, и у нее заподозрили аппендицит. В результате аппендикс удалили. Однако позже выяснилось, что серьезных проблем с этим органом не было.

В том же году ей поставили диагноз «синдром поликистозных яичников». Эмбер в основном рекомендовали снизить вес, но мучившие ее боли так и не лечили.

В 2016 году ее состояние ухудшилось, она около 12 раз обращалась в больницу. Врачи предположили наличие камней в желчном пузыре и панкреатит, после чего удалили желчный пузырь. Позже выяснилось, что и с ним не было серьезных проблем.

В том же году Эмбер пережила очень сильное кровотечение и потерю беременности. Она назвала это событие важным поворотным моментом в своей жизни.

Примерно в 2017 году через женские группы в интернете она узнала об эндометриозе. Несмотря на то, что она показывала врачам результаты специальных тестов, вероятность наличия у нее эндометриоза не воспринималась всерьез.

На протяжении многих лет боль продолжалась и вне менструального цикла. Некоторые специалисты связывали ее симптомы с психическим состоянием и рекомендовали антидепрессанты.

В 2025 году Эмбер и ее супруг обратились к специалистам после четырех лет безуспешных попыток завести ребенка. Наконец, врач-репродуктолог серьезно отнесся к ее опасениям по поводу эндометриоза и направил на дополнительное обследование.

В июле этого года хирурги наконец диагностировали у Эмбер распространенный эндометриоз и аденомиоз. Выяснилось, что ее яичники прилипли к стенке таза.

«Когда я проснулась после операции, врач сказал мне: “Вы не сумасшедшая”. И я расплакалась», — говорит Эмбер.

Даже сейчас она испытывает очень сильную боль в первые три дня каждой менструации и зависит от обезболивающих. Многолетнее отсутствие лечения серьезно повлияло на ее жизнь: сейчас она не может работать из-за боли и беспокоится о возможности иметь детей.

«Это разрушило мою жизнь. Не знаю, какой бы она была, если бы меня выслушали раньше», — сказала она.

Эмбер призвала других женщин не прекращать поиски истинной причины проблемы, если они сталкиваются с необъяснимыми и продолжительными болями.