В Индонезии пожарный в костюме «Супермена» стал популярным

На индонезийском острове Борнео 17-летний Рудиянсах стал популярным в социальных сетях, участвуя в тушении лесных и земельных пожаров в костюме «Супермена». Его действия по борьбе с огнем набрали миллионы просмотров. Об этом сообщили Те Вашингтон Пост и AFP.

Рудиянсах живет недалеко от города Паланкарая в провинции Центральный Калимантан. Он присоединился к группе добровольных пожарных, организованной его отцом Мульяди, и с 2023 года после уроков помогает тушить пожары.

В этом году подросток решил выходить на пожары в костюме своего любимого героя — «Супермена». Видео, на которых он борется с пламенем и дымом с пожарным шлангом, быстро распространились в социальных сетях. Сам Рудиянсах сказал, что надевает костюм в основном ради удовольствия.

Смелость подростка привлекла внимание министра лесного хозяйства Индонезии Раджи Джули Антони. Министр назвал его «лесным героем» и отметил, что в будущем Рудиянсах может стать лесником.

Рудиянсах сказал, что рад помогать местным жителям. Он мечтает в будущем стать лесником и призвал других добровольцев и пожарных в Индонезии продолжать борьбу с пожарами.

По словам его отца, с момента создания группы добровольцев в 2020 году этот пожароопасный сезон стал самым тяжелым. Из-за длительной засухи колодцы и другие источники воды, используемые для тушения пожаров, пересохли.

Ситуация с пожарами в Индонезии также обострилась. По данным правительства, в январе–июле 2026 года пожары охватили более 200 тысяч гектаров земли. Эта площадь почти в три раза превышает территорию города Джакарта. Дым от пожаров распространился на части Борнео, разделенные между Индонезией, Малайзией и Брунеем.