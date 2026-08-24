В Восточном Казахстане задержан отец, подозреваемый в насилии над дочерью с 6 лет

Как сообщает Телеграм-канал Халйкстан, по неофициальным данным, в городе Риддер Восточно-Казахстанской области девочка могла подвергаться сексуальному насилию со стороны отца на протяжении нескольких лет, начиная с 6-летнего возраста. Сообщается, что сейчас ребенку 13–14 лет.

Отмечается, что подозреваемый мужчина был задержан на рабочем месте.

В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили, что по данному факту отделом полиции города Риддер возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход расследования находится на контроле руководства Департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

В соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, иная информация по делу в интересах следствия не разглашается.