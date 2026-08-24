Видео с «повешенными» Трампом и Нетаньяху в Иране вызвало споры в сети

Во время митинга в Иране были продемонстрированы макеты повешенных президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Видеозаписи инцидента распространились в социальных сетях и вызвали широкие дискуссии.

Согласно опубликованным видео, 23 августа на площади Революции в Тегеране на митинге были подвешены изображения или макеты Трампа и Нетаньяху.

Сообщается, что данная акция была проведена как символ политического протеста.

На видео видно, как толпа скандирует антиамериканские и антиизраильские лозунги, а макеты привлекают внимание участников митинга. Кадры с демонстрацией макетов быстро распространились в интернете. Пользователи по-разному реагируют на произошедшее.