В Бразилии задержан мужчина, пять дней насильно удерживавший бывшую жену

В Бразилии 24-летняя Эмилиане Тамара, как сообщается, пять дней насильно удерживалась бывшим мужем в арендованном доме. Женщина была найдена полицией со связанными руками и ногами и под воздействием наркотических веществ.

По имеющимся данным, Эмилиане держали в закрытой комнате в доме недалеко от города Бразилиа. По ее словам, бывший муж Айлтон Родригес удерживал ее насильно.

По словам женщины, мужчина:

связал ей руки и ноги;

заткнул ей рот тканью, пропитанной кислотой;

насильно давал ей лекарственные препараты. Правоохранительные органы вычислили подозреваемого по автомобилю, который он недавно приобрел. Полиция проверила его адрес и другие цифровые данные, что позволило установить местонахождение потерпевшей.

Подозреваемый пытался скрыться, но был задержан после продолжительной погони. Он отказывался сообщить о местонахождении женщины до прибытия своего адвоката.