36-летний операционный менеджер ФИДЕ Сергей Индейкин скончался от укуса комара

Операционный менеджер Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Сергей Индейкин скончался в возрасте 36 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал укус малярийного комара во время командировки в Нигерию.

Индейкин работал в системе ФИДЕ с 2021 года. Он принимал активное участие в организации самых престижных шахматных турниров мира.

За время своей деятельности он участвовал в организации таких крупных соревнований, как:

чемпионаты мира;

Кубок мира;

турниры претендентов;

чемпионаты мира по рапиду и блицу.

В связи со своими обязанностями Сергей Индейкин часто ездил в зарубежные командировки. Поездка в Нигерию стала для него последней.

По предварительной информации, причиной смерти стала малярия.