36-летний операционный менеджер ФИДЕ Сергей Индейкин скончался от укуса комара
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Операционный менеджер Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Сергей Индейкин скончался в возрасте 36 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал укус малярийного комара во время командировки в Нигерию.
Индейкин работал в системе ФИДЕ с 2021 года. Он принимал активное участие в организации самых престижных шахматных турниров мира.
За время своей деятельности он участвовал в организации таких крупных соревнований, как:
чемпионаты мира;
Кубок мира;
турниры претендентов;
чемпионаты мира по рапиду и блицу.
В связи со своими обязанностями Сергей Индейкин часто ездил в зарубежные командировки. Поездка в Нигерию стала для него последней.
По предварительной информации, причиной смерти стала малярия.
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