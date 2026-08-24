«Человек-паук» превратил митинг в Миннеаполисе в драку

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«Человек-паук» превратил митинг в Миннеаполисе в драку

22 августа в американском городе Миннеаполис во время митинга с участием правого активиста Джейка Лэнга, известного своими антимусульманскими выступлениями, произошел необычный инцидент. Неизвестный в костюме Человека-паука запрыгнул в кузов пикапа, где находился Лэнг, и нанес ему несколько ударов. Личность нападавшего пока не установлена.

Инцидент произошел после того, как Лэнг и шестеро его сторонников подъехали к зданию мэрии на двух автомобилях. По данным полиции Миннеаполиса, оба автомобиля проехали по тротуару в сторону места скопления людей. После этого между сторонниками Лэнга и контрпротестующими начались ожесточенные столкновения.

В ходе столкновений вмешалась полиция. После инцидента Лэнг, шестеро его сопровождающих, а также несколько других протестующих были арестованы. Трое сотрудников полиции получили легкие травмы во время происшествия.

Джейк Лэнг и ранее проводил антимусульманские акции в Миннеаполисе. Его выступления вызывают резкую критику общественности. Мероприятие 22 августа вновь закончилось беспорядками при участии большого числа контрпротестующих.

МиннеаполисДжейк ЛэнгЧеловек-паукСШАПротесты
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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