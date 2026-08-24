Рыба, которая каменеет без воды и оживает при её появлении (видео)

В природе существуют существа, чья способность к выживанию поражает даже ученых. Обитающая в Африке двоякодышащая рыба (протоптер) считается одним из самых необычных организмов в плане адаптации к засухе.

Когда водоем пересыхает и влаги почти не остается, она не погибает. Напротив, чтобы защитить свое тело, она запускает удивительный «режим выживания».

Исчезает вода — «исчезает» и рыба

С началом засухи протоптер зарывается глубже в ил. Затем он выделяет большое количество слизи, окутывая себя специальным коконом.

Как только вода испаряется, слизь высыхает, образуя вокруг рыбы твердую, похожую на кокон оболочку. Со стороны она действительно напоминает застывший, безжизненный предмет.

Но рыба остается живой.

Ее метаболизм, сердцебиение и другие жизненные процессы резко замедляются. Питание и движение практически прекращаются. Таким образом, она может долгое время обходиться без воды и пищи. Некоторые африканские протоптеры могут находиться в таком состоянии годами .

При контакте с водой она «просыпается»

Самое удивительное свойство этого существа проявляется после этого.

Когда возвращаются дожди и пересохший водоем снова наполняется водой, рыба постепенно «просыпается». Под воздействием воды высохшая слизистая оболочка размягчается, и рыба выбирается из нее, начиная снова двигаться. Исследования показали, что после добавления воды протоптеры в короткие сроки начинают реагировать на раздражители, а затем возвращаются к нормальному движению и питанию.

Поэтому, в отличие от обычных рыб, ее можно назвать живой «капсулой», устойчивой к отсутствию воды .

Она даже дышит воздухом

Еще одна необычная особенность протоптера — он дышит не только жабрами, но и с помощью легких.

В период засухи жабры перестают нормально функционировать, и рыба получает кислород из воздуха в основном через легкие. Эта особенность позволяет ей выживать в безводной среде.

Ученые считают эту способность важной для понимания процесса перехода от водного к наземному образу жизни. Протоптеры — очень древняя группа с точки зрения эволюции, их предки существовали сотни миллионов лет назад.